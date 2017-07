Encontró un bolso con 30 mil pesos en su kiosco y viajó para devolverlo

“Quiero felicitar a un amigo, pero sobre todo a un pibe 1000 puntos”, contó Javier, un amigo de Cristian, en Facebook.

“Me gustaría que la gente sepa que Cristian, al encontrar en su kiosco un bolsito olvidado por una clienta, con alrededor de $ 30.000, más papeles y pertenencias, se tomó el trabajo de corroborar el domicilio en La Plata y llevárselo personalmente”, escribió.

“Si bien es lo correcto, en tiempo como éstos, donde el egoísmo sobra, es justo hacerlo público”, consideró Javier sobre la buena acción de Cristian.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ensenada desde su Facebook también expresó su admiración: “La Honorable Comisión Directiva y la Jefatura del Cuerpo, quieren felicitar y destacar la excelente acción que tuvo el bombero Cristian Giuletti al encontrar en su kiosco un bolso olvidado por una clienta, con alrededor de $30.000, más papeles y pertenencias”.

Y agregaron: “El Bombero se tomó el trabajo de corroborar bien su domicilio (en La Plata) y se preocupó para entregárselo personalmente y rápidamente para que la señora no se preocupe tanto”. Lo consideraron, entonces, un orgullo de la institución.

Cristian trabaja en el Hospital Cestino de Ensenada y no le interesa que se difunda lo que hizo, pero aprovechó, para pedir donaciones que, junto con un grupo de amigos, lleva a un paraje de Santiago del Estero.

“No me esperaba esta repercusión y tampoco me gusta mucho porque pienso que hay cosas más importantes y que no es algo que se debería destacar tanto, sino que tendría que ser algo normal”, dijo. Y concluyó que sus compañeros bomberos hubieran hecho lo mismo.

Fuente: La Nación