Gualeguay: Preocupa el incremento de casos de cáncer

El Dr. Eduardo Petraglia, Jefe de la Administración Sanitaria municipal, dio a conocer la demanda del mamógrafo, las políticas de prevención del cáncer y las estadísticas alarmantes que posee el organismo.

“En la Administración Sanitaria se están realizando mamografías semanalmente, tenemos un turno semanal, -se realizan únicamente los días miércoles-, tenemos una técnica que las realiza y un médico que informa los estudios. Se realiza con pedido de los médicos del sistema público, porque no se puede realizar de privado a público, una cláusula del Programa Sumar no permite que se trabajen con obras sociales y particulares. Sobre la población atendida, el doctor informó que quienes se hacen mamografías en la Administración Sanitaria son pacientes sin obra social, adheridas al Programa Sumar.

Estadísticas

“Se hacen un promedio de 6 a 8 mamografías por semana, eso varía, hay semanas que se hacen 10 o 15, semanas en que se hacen 5, y en el último tiempo, ha aumentado mucho, se venían haciendo menos”. Respecto al porcentaje de mujeres que se realiza el estudio, Petraglia indicó: “Los pedidos son de mujeres jóvenes, el 75% pertenece al grupo etario entre los 30 y 50 años, no llega a un 5% el de jóvenes menores a 30 años; y el resto a mujeres mayores de edad”.

Y continuó: “En lo que hace a la prevención del cáncer de mama, el grupo etario más expuesto es ese (mujeres entre los 30 y 50 años), pero en realidad, ya cuando la mujer está en etapa fértil, tiene riesgo de padecer el cáncer de mama. Sin embargo, es distinto el carcinoma de mama en la menopausia, estos son más invasivos. A los que se apunta con la prevención es al de tipo epitelial, que es el más frecuente, y que se produce en ese grupo de 30 a 50 años”.

Resultados

Por su parte, el doctor señaló que “lamentablemente, de unos 50 estudios, 15 o 20 son positivos, no significa que la mamografía positiva sea un cáncer de mama, pueden ser lesiones gineco-endocrinas, inflamatorias, benignas. Afortunadamente no son todas malignas”.

Los hombres también

“Los hombres también pueden tener cáncer de mama, no nos ha tocado realizar mamografías de hombres, generalmente lo ve el cirujano general, se hace otro tipo de estudio y es menos frecuente, sin embargo, en el hombre es mortal el carcinoma. En el caso del varón se le hace laboratorio, ecografía, mamografía prácticamente no, sí resonancia magnética”.

El médico indicó que en lo que es promoción de la salud, en la práctica, lo que promueven es que se hagan el examen mamario individual, que se palpen, que se visualicen, aparte del control médico, tanto hombres como mujeres.

“Me gustaría que se conozca más, difundimos periódicamente indicaciones que promueven la prevención de estos tipos de cáncer. Hay neoplasias que son prevenibles, se hacen un estudio, por ejemplo, el cáncer de colon, todos los pacientes de más de 50 años tenemos que tener una colonoscopía hecha, más que nada, aquellos que tienen antecedentes familiares con cáncer de colon, los que no también, al menos una vez al año, igual que los de próstata, porque cuando hay desarrollo de los síntomas, pasa de ser in situ a metástasis, y se pueden prevenir”. La función nuestra a nivel municipal es distribuir eso, tal vez no llega adecuadamente a la población, por eso son importantes los medios de comunicación.

Trabajo con LELCEC

Posteriormente, comentó que trabajan con la Liga Entrerriana de Lucha contra el Cáncer (LELCEC), que dirige Susana Galizzi, “la idea que aún no hemos podido formalizar es realizar ateneos, alguna jornada, -la liga lo hace-, pero sería bueno que lo hiciéramos en conjunto, hacer ateneos con los profesionales, charlas informativas también para el público, no solo de mama sino del cáncer en general”.

Tipos de cáncer frecuentes

Posteriormente, brindó detalles sobre los tipos de cáncer más frecuentes en la población: “Lamentablemente, la estadística de la neoplasia (cáncer) en general asusta, es un tema preocupante en la salud pública, a mí personalmente me tiene preocupado, hablamos del cáncer de colon y de próstata en el hombre, mama y ginecológico en la mujer, son muy frecuentes”.

Causas

En tanto, se refirió a aquellos factores cuya incidencia podría explicar la gran cantidad de casos: “Particularmente, mi conclusión como profesional, es que son factores externos de contaminación del agua, contaminación aérea, los transgénicos, la alimentación. El cáncer es una mutación de una célula normal a una anaplasia o displasia, yo pienso que ahí está el origen”.

Educación y promoción de la salud

“La Administración Sanitaria municipal corresponde a Atención Primaria de la Salud, primer nivel de atención, nosotros no tenemos especialistas en la materia, pero sí médico clínico que puede detectar; tenemos pediatras, ginecólogos, obstetras, médicos clínicos, cardiólogo, eso engloba lo que es el primer nivel de atención”, informó el médico.

Mamógrafos funcionando

Hay tres mamógrafos en la ciudad, el privado (DIME), el del Hospital San Antonio y el de la Administración Sanitaria. “Constaté que en el hospital se hacen mamografías, pero no tiene concurrencia, hay desconocimiento de que funciona, la misma técnica que hace las mamografías acá las hace en el hospital, y le llama la atención la poca demanda que tiene allá”

Prevenir es más barato

Por último, Petraglia sentenció: “La prevención es más barata, que actuar luego sobre la enfermedad, lo dice Lemus, actual Ministro de Salud de la Nación, es más caro el 2°, 3° y 4° nivel. El estado en todos sus niveles debería destinar mayor presupuesto al primer nivel de atención de la salud”.