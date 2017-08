Cormillot detalló qué hacer para tener más años de vida

Con motivo de la participación en el 2º Congreso Regional sobre Liderazgo, Neurociencias y Coaching que se desarrolla en la sede Paraná de la UCA, el doctor Alberto Cormillot arribó a la capital provincial.

El médico aseguró que una persona puede vivir 100 años, pero “depende de cómo comés, cómo te movés, de cómo consumís alcohol, cigarrillos o sustancias, de cómo dormís, de cómo descansás, de cómo estimulás tu mente y manejás el estrés, de la relación con los demás, depende de escuchar a tu cuerpo cuando te dice cosas, tomarte la presión y hacerte los chequeos y hacer lo que te dice el médico”.

El profesional sostuvo que “si uno hace todo eso, no tenés garantizado más años, pero sí tenés muchas más chances de tener más años de vida. Siempre hay un factor de azar que interviene, yo tuve hace seis años un cáncer de hígado y hace cinco un cáncer de colon, no tengo ningún factor de riesgo pero se chispoteó algún gen y aparecieron. Debido a que yo hago prácticamente todo lo que digo a la gente que haga, me recuperé prontamente de los dos y funciono a full”.

Cormillot dijo que “la gente vive más años pero también tiene más años dependiente de alguien, porque no se cuidó lo suficiente. Por ejemplo, si antes vivía 70, ahora vive 75 pero los últimos tres no te podés manejar por vos mismo. Eso depende en gran parte de cada uno, si no te movés te vas quedando duro, las articulaciones no se ponen duras por el paso de los años, se ponen duras porque no las usás. Los músculos no los perdés por el paso de los años, el paso de los años te lleva a gastar menos calorías, pero si vos te movés, gastás más y generás músculo y compensás”.

Agregó que “una persona que se queda quieta a los 20 o a los 50 años puede pesar lo mismo porque tiene más grasa y menos músculo. Si hacés actividad física y te movés, podés tener la misma cantidad de grasa de cuando tenías 20”.