El Hospital San Benjamín, sin quirófano para operaciones de urgencia

La obra de remodelación de su sala de cirugía está “parada” y se cayó el convenio para derivar al Sanatorio Colón. Deberán enviar los pacientes a Concepción, sin poder evitar “riesgos de muerte” denunciaron los médicos.

Mediante una carta que le entregaron este miércoles a la directora del Hospital San Benjamín de Colón, los médicos piden que sea presentado un recurso de amparo para que se continúen realizando las intervenciones de urgencia hasta que se habilite el quirófano nuevo. Ante los medios de prensa, los profesionales reiteraron sus reclamos sobre las condiciones laborales y aseguraron que –salvo el convenio que acaba de finalizar- de las promesas del exministro De la Rosa “no se cumplió ninguna”.

Personal médico del Hospital San Benjamín de Colón citó a los medios de comunicación de la región a una conferencia de prensa que se realizó ayer a primera hora de la tarde. Participaron los doctores Matías Biolatto (Clínica Médica), Érica Álvarez (Obstetricia y Ginecología), Luis Vera (Traumatología), Nancy Martínez (Pediatría), Horacio Gularte (Cirugía), Raúl Prim (Oftalmología) y Marina Perroni (Pediatría).

“La última comunicación que tuvimos con la prensa fue el 20 de marzo y habíamos quedado en que volveríamos a comunicarnos para ver cuáles habían sido los progresos de las promesas del exministro De la Rosa. No los llamamos porque decidimos esperar, ya que había comenzado la remodelación de los quirófanos. Pero luego se paró por falta de presupuesto, aunque nadie nos informó en forma oficial”, comenzó diciendo la Dra. Martínez. A la vez, recordó que “se hizo un convenio con el Sanatorio Médico Quirúrgico para resolver las cirugías que fuesen de urgencia, lo cual se llevó a cabo hasta ahora. Del resto de las promesas del ministro no se cumplió ninguna; no tenemos novedades, ni cargos, ni creación de servicios ni aumento de haberes”.

“El martes nos tuvimos que reunir, ya que el lunes nos enteramos extraoficialmente que el convenio con el SMQ se había caído y teníamos que comenzar a derivar las urgencias a otras localidades y que en el día de ayer (por el martes), la directora se había reunido con la ministra de Salud y la solución que le había dado era un monto de dinero para terminar los quirófanos y llamar a la habilitación para el 9 de agosto, quedando sin contemplar estos 9 días en que puede haber una cirugía de urgencia que no pueda resistir una derivación. Por eso nos reunimos para buscar una solución, a pesar de que estamos sobrecargados de trabajo”, continúa relatando la pediatra.

De acuerdo a la versión que había llegado a oídos de los facultativos, “el convenio se había caído por una deuda con el sanatorio en los haberes de junio, por alrededor de 290 mil pesos. Hablamos con nuestros abogados y a primera hora de hoy (por ayer), presentamos una nota a la directora solicitándole que tome una medida judicial para contemplar esto. Que se haga un recurso de amparo para que se avale el derecho constitucional que tiene la población de recibir esta atención que está desprotegida y nosotros no podemos ser cómplices esperando que no pase nada. El ciudadano de Colón y del resto del departamento, desde donde recibimos derivaciones, debe estar en conocimiento de esta situación”.

Martínez aclaró que minutos antes de la conferencia de prensa recibió una comunicación de la Lic. Claudia Sánchez, directora del Hospital San Benjamín. “Me dijo que era errónea nuestra información, ya que no era por falta de pago que se había interrumpido el servicio, sino porque había vencido el convenio”. A lo que la médica agrega: “Lo cual sería más grave, porque sabiendo que se iba a vencer no se hizo nada. Después de vencido el convenio, la directora va el martes a hablar con la ministra y dijeron que no se iba a reanudar, que no iban a hacer uno nuevo, así que estamos en la nada misma”.

“Le dijimos al exministro De la Rosa que una de las principales falencias es la falta de comunicación. No cuesta nada hacer lineamientos de trabajo para cuando hay que atender a una persona, ya que es mejor prevenir que lamentarse, y además es más barato”, expresó el Dr. Bularte. “Hoy escuchaba por radio a la directora refiriéndose al conflicto con los anestesistas y mencionaba que el tema de los honorarios de los médicos es uno de los temas menores, y efectivamente lo es. El primer elemento que estamos reclamando es mejores condiciones laborales y que podamos ofrecer mejores condiciones al paciente. Si hoy tengo que operar, aparentemente –porque nadie me lo dijo- no tengo ningún quirófano, salvo que el paciente tenga obra social o el dinero para cubrir los gastos”, agregó. En otro orden de cosas, el cirujano dijo: “Para derivar un paciente estamos horas, y es entendible la situación del otro lado, porque están sobrecargados. Acá el problema es grave, pero sabemos que en otros lados también hay problemas. Esto genera malas relaciones interpersonales y terminan pagando las consecuencias los pacientes y el personal. Estos problemas no son de ahora y los reclamos no comenzaron en marzo. Por ejemplo, hay muy pocos profesionales que estén nombrados y algunos con irregularidades contractuales. Ya lo hemos planteado a través de los medio correspondientes y no hemos encontrado solución. Por eso consideramos importante decirle a la gente lo que pasa”. Además, Bularte recalcó: “Damos fe de los esfuerzos que hace la directora por sacar adelante el hospital, pero los resultados no están y en salud un minuto hace la diferencia”. “Acá se politiza la salud” Luego tomó la palabra el Dr. Prim: “Acá se politiza la salud, entonces no vamos a llegar a ningún lado. En mi caso personal, no tengo nada para trabajar, todo lo tengo que traer de mi propiedad y a veces es complicado hasta para conseguir una gota porque tengo que hacer trámites y a veces hay una demora considerable”. “Si no hay inversión en salud, no vamos a salir adelante. Dinero hay porque nuestros legisladores, nuestro gobernador y nuestros políticos no veo que tengan necesidad económica. Yo no la tengo personalmente, pero en el grupo la mayoría necesita cobrar por su trabajo. Yo le diría a los políticos y a los jueces que a partir de ahora van a cobrar como los médicos. Por eso vamos a informar a la gente de Colón que a veces no sabe y a veces tapa los oídos a la realidad, porque esto pasa hace muchos años. El otro día escuché a una señora que está en la política departamental diciendo que se está gestionando el hospital regional, pero vamos a ver cómo está el hospital local. A quien le corresponda, se tiene que poner las pilas. No conozco ningún político al que hayan obligado a estar donde está; ahora si están por el dinero, estamos en problemas. Ojalá nos ayuden”, concluyó el oftalmólogo. Carta a la directora del hospital A continuación transcribimos en forma textual la carta que los médicos del Hospital San Benjamín entregaron a la directora, en el día de ayer. Colón, Entre Ríos, 2 de agosto de 2017 Sra. Directora

Lic. Claudia Sanchez

Hopital San Benjamín De nuestra consideración: Los que suscriben, médicos de guardia del Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón, nos dirigimos a Ud. con motivo de la cancelación del convenio con el Sanatorio Médico Quirúrgico, a raíz de lo cual estamos impedidos de remitir urgencias en las que se requiere el uso del quirófano a dicho nosocomio. Todo de lo cual, hemos tomado conocimiento de manera extra oficial, ya que nadie nos ha notificado al respecto. Funda esta nota la extrema preocupación que nos aqueja al saber que hasta tanto nuestro Hospital no cuente con sala de cirugía, estamos obligados a derivar a la ciudad de Concepción de Uruguay las urgencias cuya gravedad exceda la complejidad que podemos brindar. La realidad es que siempre habrá casos que no podrán recorrer los 45 km que nos separan de la ciudad vecina sin correr riesgo seguro de muerte. Como profesionales de la salud no admitimos ser la cara visible de una situación tan irregular, por lo que le exigimos tome las medidas judiciales pertinentes a fin de que se obligue al Sanatorio Médico Quirúrgico, por medio recurso de amparo y medida cautelar urgente, a recibir las urgencias que les derivemos tal como lo venía haciendo, dejando para instancias ulteriores los reclamos por falta de pago, que deba incoar el interesado, ante quien corresponda. El Derecho a la Salud tiene raigambre constitucional, salvaguardado en su art. 42 y Pactos Internacionales de Derechos Humanos, los cuales vienen acompañados de las herramientas necesarias para exigir su cumplimiento, las que le solicitamos que se apropie. Por último, le rogamos que no avale la denegatoria de salud a que se expone a toda la población colonense, con riesgos que van desde consecuencias irreversibles en las personas hasta su muerte. Sin otro particular, la saludamos atentamente, quedando a la espera de que en lo inmediato arbitre las medidas judiciales conforme lo arriba expresado.