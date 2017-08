“Estamos muy preocupados por la salud pública de Entre Ríos”

En el marco de la campaña electoral con miras a las Paso que tendrán lugar el próximo domingo en todo el país, el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, visitó Colón y Concepción del Uruguay. Sus declaraciones.

El viernes por la mañana estuvo en el local partidario de Cambiemos, en Colón, donde realizó una conferencia de prensa. Lo acompañaron los precandidatos a diputados nacionales Atilio Benedetti, Alicia Fregonese de Mancuard y Mario Toler; los legisladores nacionales Alfredo De Ángeli y Marcelo Monfort; el jefe comunal de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga; los concejales colonenses Soledad Torres y Aníbal Richard; autoridades partidarias, militantes y vecinos.

“Lo primero que hicimos fue poner los problemas sobre la mesa para que no subsistan en el tiempo. Muchos son dolorosos e incomodan, pero la única forma de resolverlos es aceptarlos. Tenemos un país que ha convivido 10 años con una de las inflaciones más altas del mundo y con narcotraficantes, donde las mafias ocupaban el lugar en que tenía que estar la política, y que durante cinco años prácticamente no había crecido y no había generado empleo en el sector productivo. Pero de nada de esto se podía hablar”, comenzó diciendo Frigerio.

Según el funcionario, “este año la inflación será la mitad de la del año pasado. Hay buenas noticias desde el punto de vista económico. Después de muchos meses difíciles la Argentina vuelve a crecer. En los últimos tres meses ha crecido el 5% y este año lo hará en un 3%; será el crecimiento mayor en los últimos seis años”.

En otro orden de cosas, aseguró que “en estos 19 meses de gestión decomisamos más droga que probablemente en toda la gestión anterior. Con el presidente tenemos una obsesión por luchar contra las mafias que se creen dueñas de la Argentina y están metidas en muchos lugares entorpeciendo la generación de trabajo y las inversiones, además de meternos miedo. La generación de empleo y la lucha contra las mafias es lo que más desvela a Mauricio Macri”.

El reclamo de Buenos Aires y el posible déficit para Entre Ríos

Durante la conferencia de prensa, el ministro del Interior fue consultado sobre la reunión mantenida por algunos gobernadores preocupados por el fondo de coparticipación que reclama ante la justicia la provincia de Buenos Aires –entre ellos Gustavo Bordet- quien dijo que de concretarse, esto generaría un importante déficit fiscal en la provincia de Entre Ríos.

“En primer lugar, es saludable que se junten los gobernadores, que puedan expresarse libremente y que esto no tenga ninguna consecuencia negativa. Recordemos que hasta hace 19 meses los gobernadores no se juntaban porque tenían miedo de la reacción del gobierno anterior sacándoles obras o no transfiriéndoles recursos. Ni bien asumió, el presidente me pidió que le junte a los gobernadores; fue la primera reunión entre un presidente y todos los gobernadores, en muchos años”, expresó.

Agregó que “estamos transfiriendo casi el doble de recursos en los primeros seis meses de este año que en el mismo período de 2015. Sin embargo no alcanza, muchas provincias siguen en problemas. Entre Ríos es una, que como la Nación, recibió un desastre en términos de cuentas fiscales. Bordet recibió una provincia quebrada desde el punto de vista fiscal y financiero; con un profundo déficit. Sin la ayuda del gobierno nacional no podría estar pagando en tiempo y forma sueldos y jubilaciones”.

“Es probable que si la Corte Suprema de Justicia falla a favor de la provincia de Buenos Aires, esto genere inconvenientes para el resto de las provincias. Nos vamos a tener que sentar de nuevo en una mesa para encontrar soluciones, y lo vamos a hacer como tantas otras veces”, concluyó Rogelio Frigerio.

La falta de apoyo en el congreso

En otro orden de cosas, se le preguntó al ministro sobre la relación con el gobierno entrerriano, luego de las sucesivas votaciones contrarias al Ejecutivo nacional en el congreso, por parte de algunos legisladores justicialistas.

“Trato de separar las cosas. Destacó la buena predisposición del gobernador Bordet, aceptando el llamado del presidente a trabajar en equipo. Es cierto que no se tradujo en un apoyo del FpV de Entre Ríos en el Congreso de la Nación. Salvo algunas leyes, la mayoría de las que se discutieron las votaron en contra, como ocurrió la semana pasada, cuando todos los legisladores del FpV votaron a favor de la impunidad”, dijo.

“Esperemos que eso cambie. Lamentablemente veo que en las listas actuales están algunos de los mismos diputados que nos votaron en contra durante estos meses. Pero no hay por qué repetir el pasado, así que espero que esta construcción de gobernabilidad de doble vía, nosotros ayudando a la provincia y el gobernador aceptando el trabajo en equipo que le pranteó el presidente, también se pueda traducir en el futuro en un apoyo en el congreso, que es lo que necesita el presidente. Mauricio Macri es quizá el presidente de los últimos 100 años con menos apoyo en el congreso; solo un tercio de los diputados y un quinto de los senadores son de Cambiemos. Por eso es tan importante que la gente vaya a votar el 13 de agosto y el 22 de octubre acompañando la lista que encabeza Atilio, porque son quienes van a ayudar al presidente a sacar el carro empantanado, como él dice, que si no lo sacamos entre todos no lo vamos a sacar”, aseguró Frigerio.

“En salud, necesitamos que se diga la verdad”

“Estamos muy preocupados por la salud pública de la provincia de Entre Ríos, aunque también hay otros temas como los caminos rurales, las rutas provinciales y la educación. Pero si hay que definir el gran tema a corregir rápidamente, es la salud pública. En este país federal, la salud es responsabilidad de las provincias; nosotros ayudamos con la construcción y el equipamiento de hospitales. Estamos dispuestos a trabajar en equipo con la provincia, pero primero necesitamos que se diga la verdad, hay que lograr que los entrerrianos sepamos cuál es el estado de nuestra salud”, dijo el ministro del Interior.

Obra pública y vivienda

“Hoy el sueño de la casa propia es una realidad, y eso exige por parte del Estado mucho control. En el tema de viviendas encontramos muchos hechos, por lo menos raros. Casas que se terminaban pero no tenían cloacas y agua potable; viviendas que medían cinco o diez metros menos de lo que debían, vaya a saber uno dónde quedó esa diferencia; licitaciones sin control; adjudicaciones muy extrañas; redeterminaciones de precios que terminaban modificando las condiciones de licitación”, enumeró el funcionario al ser consultado por el tema viviendas.

“Hoy la obra pública está en un nivel récord. La mayoría de las obras de la provincia de Entre Ríos son de Nación o están financiadas con préstamos de Nación, pero necesitamos muchas más. Los caminos están destruidos, necesitamos más rutas y protección contra las inundaciones. Terminamos la defensa de Concordia y tenemos que realizar la de Colón”, finalizó Rogelio Frigerio.