“La escuela Paso no va a perder el laboratorio”

Así lo afirmó Mariela Serpa, Directora Departamental de Educación. Además, por qué la Escuela N° 1 fue la única estatal que no concurrió a Tecnópolis, cómo vivió el polémico acto del 9 de Julio y todas las novedades en el área educativa.

El miércoles por la mañana,entrevistó a la Directora Departamental de Educación, Mariela Serpa, quien aclaró lo ocurrido con el cargo de ayudante de laboratorio de la escuela Paso. Además –entre otros temas- habló del acto por el Día de la Independencia y de la razón por la cual los alumnos de la Escuela N°1 no concurrieron a Tecnópolis, en Paraná, según argumentaron sus directivos.

-¿Cómo es esto de que la Escuela J.J. Paso perdería su laboratorio por el traslado de un docente a la Escuela N° 15?

-En primer lugar: la escuela no va a perder el laboratorio. Esto es una barbaridad que se diga, porque se está menospreciando el trabajo de miles de docentes de ciencias que no son ayudante de laboratorio. Todas las escuelas, algunas más, otras menos, cuentan con equipamiento de laboratorio.

En segundo lugar: el cargo de ayudante de laboratorio en el nivel primario, es una figura que no existe. Lo que sucedió acá es largo de contar. Cuando los 7° grados fueron transferidos al nivel secundario, los cargos pasaron a ese nivel. Este cargo en cuestión pasó a la EET N° 1 Herminio J. Quirós. Cuando la dirección del nivel secundario tuvo presupuesto para las horas cátedra del actual 1° año, devolvió los cargos a la dirección del nivel primario. En algunas escuelas se los utilizó para hacer desdoblamientos. En el caso de la Escuela Paso, avalados por un supervisor anterior, se lo afectó a ayudante de laboratorio. La afectación es el cumplimiento de tareas de manera transitoria. Ese cargo nunca se lo informó para titularización porque todas las vacantes, cada dos años aproximadamente, salen a concurso para titularizar. Sabemos que no está aprobada por las cámaras la ley de cargos, es decir, lo que se está haciendo es la optimización de recursos humanos. Este año tuvimos la inauguración de un complejo educativo y necesitamos los cargos para la extensión de jornada, ya que actualmente la Escuela N° 86 está funcionando como jornada simple y en poco tiempo va a extender su jornada.

-¿Quién queda a cargo, entonces, del laboratorio de la Escuela N° 1?

-Tiene un equipo de conducción y un equipo pedagógico. Como te dije antes, no existe en la provincia de Entre Ríos el cargo de ayudante de laboratorio. Los docentes tienen idoneidad para trabajar en el laboratorio, de hecho el departamento Colón presenta para la instancia de muestras escolares y la instancia departamental de Ciencias que comenzó este viernes, 330 trabajos, y no son asesorados por ayudantes de laboratorio. Los docentes a los que les interesa hacer proyectos de investigación, trabajan con sus alumnos.

Estamos en una época de profunda crisis económica; se han recortado muchísimos programas que venían de Nación y otros se han mantenido con recursos provinciales. Tenemos que optimizar los recursos, así como el año pasado han venido al departamento Colón cargos al nivel inicial de las escuelas 60, 53 y del complejo educativo de El Ombú que se inició en el CIC, que no eran de este departamento sino que pertenecían a otros lugares de la provincia y fueron transferidos acá. Lo mismo sucedió con algunos cargos que están en la Escuela N° 86; en este caso, la supervisión sugirió al equipo directivo que solicitara la reconversión de ese cargo a maestro de sección, argumentando la abultada matricula del establecimiento, pero no se hizo la gestión. La Dirección Departamental no tiene la facultad para transferir cargos; eso lo determina la Dirección de Nivel Primario Provincial, cuyo equipo técnico hace el análisis de qué cargos pueden transferirse y cuáles no.

-¿Por qué el 6° grado de la Escuela Paso fue el único que no concurrió a Tecnópolis en Paraná?

-Por una decisión del establecimiento. La invitación fue cursada a todos los 6° grados de los establecimientos de la provincia y cada institución determinaba si concurrían o no. Estaban previstos dos micros para trasladar a los 110 alumnos que tiene en 6° grado la Escuela Paso. Nosotros lo lamentamos mucho desde la DDE, porque se los privó de una experiencia muy significativa que era como un premio para los chicos como cierre de sus estudios primarios; de hecho del departamento Colón concurrieron alrededor de 1.200 chicos.

-¿Qué argumentaron los directivos?

-El argumento que le dieron a los padres es que no contaba con personal para hacer el acompañamiento, o sea 1 docente cada 10 alumnos.

Acá estuvieron los papás y nosotros les explicamos cómo fue la gestión. Hubo dos escuelas del departamento, una de gestión privada y la J. J. Paso, que no concurrieron a Tecnópolis.

-¿Quedó regularizado el pago a los docentes de la Escuela N° 15? -¿Qué había pasado en esos primeros meses?

-Los primeros meses, entre que se validan los trámites y la toma de datos por parte de Economía, a veces tiene un tiempo de tardanza. Pero sí, está regularizado.

-Estuviste presente en el acto del 9 de Julio ¿Cómo viviste lo que pasó?

-Fui una invitada más y lamenté mucho la situación porque ninguno de los presentes esperábamos ese número artístico. Todo número se puede realizar después de retirarse las banderas de ceremonia, por protocolo, y algunos me cuestionaron por qué no las retiré. Por mi ubicación, desde mi lugar no vi a la señorita a la cual se ha cuestionado su vestimenta, y no creo que sea culpa de ella. Es una cuestión que se le ha pasado a protocolo municipal.

-¿Cómo es esta iniciativa de desarrollar un secundario semipresencial en el Hogar Yanina?

-Inicia sus actividades el próximo lunes (por mañana). Surge a partir de una necesidad detectada en la comunidad a través de los objetivos que persigue esa institución. Se concursaron los espacios curriculares, para los que se han inscripto más de 50 aspirantes.

-¿Qué novedades hay en el área educativa?

Se están haciendo dos Unidades Educativas de Nivel Inicial, una en la escuela N° 84 de Villa Elisa y la otra en la Escuela N° 32 de El Brillante, que responden al programa 3.000 Jardines. Hicimos gestiones con arquitectura zonal y en septiembre sale la licitación en Bs. As. para la incorporación de la Unidad Educativa del Nivel Inicial en la Escuela J.J. Paso. Así que vamos a contar con tres unidades en ese nivel, de las 14 que se planificaron para la provincia de Entre Ríos. También se crearán los cargos de secretario de Nivel Inicial.

Por otro lado, hay tres escuelas que han ingresado al Fondo de Reparaciones Menores, a través de la tarjeta Ticket Nación. Son la N° 12 de El Colorado, la 13 René Favaloro y la 82 Emilio Gouchon. Se harán reparaciones generales, pintura, loza, grieta, filtraciones. Cada establecimiento recibirá $137.600 y los fondos los maneja la directora, que es la titular de la tarjeta.

Además, comienza el Programa “Turismo en el aula”, organizado por la Dirección de Turismo Social de Entre Ríos, con el auspicio del CGE. Está destinado a alumnos de 4to grado y los trabajos se recibirán hasta el 30 de septiembre en turismoyescuela@gmail.com. El concurso consiste en la presentación turístico- histórico cultural del departamento donde viven los estudiantes y seleccionar un hito de su localidad para la difusión turística, con una duración máxima de 10′. Su formato deberá entregarse vía mail. Las instituciones educativas podrán entregar un trabajo por división de 4to grado. Habrá un finalista por departamento, los que asistirán al Encuentro Provincial de “Turismo y Escuela” con todos los gastos pagos. Además, se harán acreedores a un viaje dentro del ámbito provincial, al lugar de su elección.