Estiman que se gastará unos 300 pesos para el Día del Niño

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Matías Furio, afirmó que desde el sector “esperamos que el ticket promedio continúe en la senda de los 300 pesos” para el Día del Niño y explicó que “cuando hay momentos económicos de turbulencia la gente se cuida más”.

La semana pasada el sector dio a conocer que en la segunda quincena de julio comenzó a percibirse un incremento en las ventas del orden del 8 por ciento interanual en ese mes, lo que le permite inferir a la industria un buen desempeño para la celebración del Día del Niño.

Furio afirmó que “tenemos esperanza en que va a ser un buen Día del Niño.” dado que “la industria se ubicó 5 por ciento arriba respecto del año pasado en unidades”, no obstante destacó que al sector le implica “un gran esfuerzo desarrollarlo”.”Tenemos las tres cuotas sin interés, para productos de industria nacional, que conseguimos con el Ministerio de Producción y la Secretaria de Comercio, con tasa cero, esto le permite al comerciante no pagar tasa y que el precio no se traslade al consumidor”, remarcó.