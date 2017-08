Choferes de larga distancia esperan oferta salarial e insisten con posible paro

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, ratificó hoy que si la cámara empresaria de larga distancia no realiza hoy una propuesta de recomposición salarial para el personal de la actividad, la organización sindical deberá decidir y aplicar medidas de fuerza.

El gremialista precisó a Télam que la advertencia del sindicato ya había sido formulada la semana anterior al sector empresario, luego de expirar el período hábil de conciliación obligatoria que dispuso el Ministerio de Trabajo, por lo que si “la cámara no ofrece una propuesta a tono con el reclamo de aumento salarial del 22 por ciento se instrumentarán medidas de acción directa”, puntualizó Fernández.

El dirigente sindical, quien también integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), explicó hoy que desde hace tres meses se suceden las reuniones sin que haya propuestas o “una mínima recomposición de los haberes, por lo que la situación concluirá con la paralización de los servicios”.

Fernández añadió que “el argumento empresarial de que no existe posibilidad monetaria de satisfacer la demanda no es suficiente”, y sostuvo que la cámara debe realizar sus propios reclamos “en otro lado”. “Los empresarios amenazan ahora con la pérdida de las fuentes laborales al señalar que no hay dinero para un incremento y que si continúa la crisis deberán producir despidos. No se tolerará”, aseguró.

Por último, el jefe de la UTA explicó que el sector de larga distancia agrupa a entre 18 y 20.000 trabajadores, en tanto confirmó el encuentro negociador de mañana en horario y lugar a determinar.