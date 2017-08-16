Resultados de las elecciones en Ubajay— 16/08/2017 Comentarios desactivados en Resultados de las elecciones en Ubajay 6
CMB – CAMBIEMOS – 502:
LISTA: 502 – C- Cambiando Juntos ATILIO BENEDETTI 566 VOTOS
LISTA: 502 – A- Ayudanos A Cambiar 76 VOTOS
LISTA: 502 – B- Renovación 74 VOTOS
FJSER – FRENTE JUSTICIALISTA SOMOS ENTRE RIOS – 501:
LISTA: 2 – A- Somos Entre Ríos 409 VOTOS
LISTA: 10 – I- Unión Ciudadana VOTOS: 296
LISTA: 4 – J- Celeste Por Los Trabajadores 74 VOTOS
LISTA: 8 – C- Libres Pensadores 73 VOTOS
LISTA: 2017 – B- Por La Producción, El Trabajo Y La Justicia Social
36 VOTOS
LISTA: 37 – D- Sentimiento Federal 20 VOTOS
LISTA: 1 – E- ¡¡Viva Perón!! ¡¡Viva Entre Ríos!! 25 VOTOS
LISTA: 112 – F- Fuerza Nueva 13 VOTOS
LISTA: 17 – G- Justicia y Dignidad Peronista 38 VOTOS
LISTA: 2019 – H- La Patria Es El Otro 45 VOTOS
BLANCOS: 96 VOTOS
ANULADOS: 99 VOTOS
RESULTADOS POR CANDIDATO EN ENTRE RIOS:
DIPUTADOS NACIONALES POR ENTRE RÍOS
MESAS ESCRUTADAS: 96.71%
38.35%
ATILIO BENEDETTI
CAMBIEMOS
26.20%
JOSE BAHILLO
FRENTE JUSTICIALISTA SOMOS ENTRE RIOS
6.45%
JORGE BARRETO
FRENTE JUSTICIALISTA SOMOS ENTRE RIOS
5.83%
GRACIA JAROSLAVSKY
CAMBIEMOS
RESULTADOS POR PARTIDO
CAMBIEMOS
47.72%
FRENTE JUSTICIALISTA SOMOS ENTRE RIOS
42.09%
NUEVA IZQUIERDA
3.92%
SOCIALISTA
3.88%