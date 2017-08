Adelanto Exclusivo de Licencia Para Hablar – Dos detenidos por “el cuento del tío”

Varias personas del departamento, sobre todo mayores, estuvieron recibiendo llamadas telefónicas de gente haciéndose pasar por familiares o amigos en las que los instaban a entregar dinero en efectivo a un supuesto empleado de banco o financiera.

Ayer entre las 11:30 y las 12:00 aproximadamente hubo tres llamadas (dos fueron denunciadas) alertando sobre estos hechos.

“Nosotros ya habíamos tenido hechos similares anteriormente, con el mismo modus operandi. Y esto nos permitió formular ciertas características, determinado perfil de la persona que pasaba a retirar el dinero”, explicó el Jefe Departamental Crio. Héctor Paez a El Observador Regional.

Se dispusieron móviles en toda la ciudad, y paralelamente trabajaban los vehículos (no identificables) de la División Investigaciones, teniendo en cuenta que estos hechos “se venían dando en la franja horaria del mediodía y las 4 de la tarde”.

En un momento dado personal de Investigaciones vio un auto que le resultó sospechoso y comenzó a seguirlo. Así fue durante más de dos horas y media. El auto se detuvo en C. de Malvi-nas, a metros de Sourigues. Bajó un sujeto hablando por teléfono y se dirigió a un domicilio de calle 9 de Julio. Todo el tiempo tenía detrás al personal de Investigaciones, aunque él no se había dado cuenta. Salió una mujer mayor y le entregó dinero que el hombre guardó en un morral. En ese momento fue aprehendido por el personal policial.

Mientras tanto, el otro ocupante del vehículo que estaba estacionado en calle Malvinas, intentó darse a la fuga. Pero a pocos metros -casi en la esquina de 9 de Julio- un funcionario de Investigaciones le atravesó un móvil y logró detener la huida.

Los dos hombres están detenidos por el delito de estafa en flagrancia. Están alojados en la departamental Colón y se espera que sean indagados en las próximas horas.

La policía secuestró 100 mil pesos que la mujer le habría entregado al malviviente. También se secuestraron cinco celulares, seis GPS, un cuaderno con anotaciones, tickets de peaje, etc.

Destacó Páez que “esto se logró gracias al olfato, al conocimiento de la calle, y a las tareas investigativas realizadas en anteriores oportunidades por el personal de Investigaciones. También vale destacar que estos hechos se resuelven tiempo después de haberse cometido. Sin embargo, debe ser esta la primera vez que se trata de una estafa en flagrancia, es decir, cuando los agarran “con las manos en la masa”.