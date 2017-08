Gracias a sus perros, un hombre se salvó de morir quemado

Un puestero de una estancia ubicada en cercanías a la ruta 645, camino a Falda del Carmen, en la provincia de Córdoba, se salvó milagrosamente de morir quemado, al lograr escapar en medio de las llamas.

El fuego, que afecta a gran parte de las sierras de Córdoba, comenzó a avanzar de manera descontrolada llegando a la estancia La Brisa.

“Yo estaba durmiendo y escuché el ladrido de los perros que me despertaron. Si no hubiera sido por ellos, me hubiera muerto quemado”, dijo Pedro.

Y agregó: “A las 2 no se podía estar por el humo y las llamas. Es una tristeza como ha quedado todo, las llamas consumieron todo a su paso”.

Pedro relató que el fuego llegó a 50 metros de la estancia ya que el asfalto impidió que siguiera avanzando.

En tanto, dos jinetes salieron a buscar a un grupo de vacas que desapareció de la estancia producto de las llamas: “No sabemos dónde están”, dijo.