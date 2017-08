Roban dos Iphone de un restaurante

En el día de ayer en Jefatura Departamental se recibió una denuncia de una propietaria de un conocido RESTAURANTE de calle 3 de Febrero de la ciudad de Colón; ya que personas desconocidas le sustrajeron de una mesa, dos IPHONE Marca 6S PLUS, color blanco con negro, de los cuales uno pertenece a una persona no vidente. La señora se descuidó unos segundos y al volver se da cuenta que los teléfonos no estaban, hace mención que no vió a nadie a su alrededor.

A raíz del hecho el personal de la División Investigaciones de Jefatura Departamental realizó un rastreo por sistema informático arrojando una posible dirección, dirigiéndose al lugar al lado de una verja de la finca se logra divisar uno de los teléfonos, al cual se procede al formal secuestro, quedando supeditado a la causa.

Continuando con otras tareas investigativas tendientes a lograr ubicar el otro aparato telefónico que es de vital importancia para su propietario quien es una persona no vidente; por lo que se requiere la mayor colaboración de la ciudadanía que pueda aportar información para localizar tan valioso elemento.-