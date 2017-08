Las lluvias hicieron que el Río Gualeguaychú crezca varios centímetros

Entre la lluvia caída el jueves y viernes, hubo un acumulado de 33 mm en Gualeguaychú. Si bien el río superó los 2,28 m en puerto local y sigue creciendo, por ahora está lejos de ser una amenaza para los pobladores ribereños.

En Urdinarrain cayeron casi 90 mm. En la zona de San José, departamento Colón, llovieron 50 mm. En tanto, en zona de Larroque y Gualeguay las precipitaciones se fueron incrementando.

El coordinador de Defensa Civil, Daniel Hernández, negó que por ahora “vayamos a tener otro repunte del río, que provoque evacuaciones”.

“A los pronósticos de crecida hay que tomarlos con pinzas. Si la crecida viene por el Uruguay nos vamos a enterar un mes y medio antes porque va a ser una crecida del Brasil y la represa de Salto Grande va a regular ese pico de crecida de a poco, aplicándose el procedimiento que siempre hemos tenido”, dijo.

Y agregó: “Si la crecida es por lluvias violentas que se produzcan en la Cuenca del Río Gualeguaychú, no tenemos mucho para hacer. A veces las lluvias son imprevistas porque en estos días llovieron 33 mm y el Servicio Meteorológico anunciaba 100 mm, mientras otros decían 12 mm. Hasta que no llueva no se sabe en realidad cuánto va a impactar, dado que el 90 por ciento de la lluvia caída en los campos termina en el río porque por la metodología de siembra actual provocó que cada vez haya menos absorción en los suelos”.

En este sentid, explicó que “esta son las cuestiones que nos trae el cambio climático y tendremos que ir aprendiendo de a poco y mientras tanto habrá que improvisar”.