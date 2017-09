Nación no proyecta terminar la autovía 18

Lo dijo Marcos Peña, ante una consulta de la diputada Gaillard. “Para el Gobierno nacional no es prioridad finalizar la obra de la Autovía 18 en Entre Ríos”.

La diputada nacional Carolina Gaillard (FpV-PJ) consultó al jefe de Gabinete de Ministros si van a incluir en el Presupuesto 2018 los recursos para finalizar el tramo del medio de la Autovía 18. Peña contestó que “para el Gobierno nacional no es prioridad finalizar la obra de la Autovía 18 en Entre Ríos”.

Gaillard realizó tres preguntas al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, durante la sesión informativa a la que asistió el funcionario en la Cámara de Diputados de la Nación. Los temas abordados por la legisladora fueron coparticipación, la ausencia de obra pública de Nación en Entre Ríos, y la falta de reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal.

Cuando Gaillard preguntó si en el Presupuesto 2018 van a incluirse los recursos para finalizar la obra de la Autovía 18 que une Paraná y Concordia, el jefe de Gabinete de Ministros ratificó lo dicho por Frigerio en la Reunión de Presupuesto en 2016, cuando el ahora ministro del Interior aseguró que el Gobierno nacional no considera que terminar la Autovía 18 sea una prioridad porque –según su criterio- no circula la cantidad de autos suficiente para que se justifique la obra. Frente a esta respuesta, Gaillard señaló que en el mundo ya no es criterio para hacer autopistas la cantidad de autos que circulan, sino la seguridad de las personas que lo hacen, así como el desarrollo económico que este tipo de obras generan en la región.

“No se trata sólo de la seguridad vial, sino también del desarrollo económico de nuestra provincia, ya que la autovía conecta a Entre Ríos con el Corredor Bioceánico”, señaló.

De la respuesta de Marcos Peña se desprende que el Gobierno nacional no contemplará los fondos necesarios para finalizar la obra de la Autovía 18, estratégica para Entre Ríos, considerando que une las costas del Río Paraná y el Río Uruguay.