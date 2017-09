Cerraron las finales provinciales de voleibol de los Juegos Evita

Durante tres jornadas se disputaron en San José las ramas masculinas y femeninas de Sub-15 de todos los departamentos

El polideportivo municipal y el Club Social y Deportivo San José fueron las sedes en la ciudad donde se disputaron días pasados las finales provinciales de voleibol Sub-15 en ambas ramas de los Juegos Evita. La categoría Sub-17 en tanto se disputó en la ciudad de Colón. Fueron las instancias clasificatorias para la etapa nacional que se realizará en Mar del Plata en el mes de octubre.

El coordinador de Deportes de San José, Horacio Truffa, destacó “el excelente comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha y el muy buen desempeño de todas las delegaciones que llegaron a la ciudad”.

“Durante tres días realizaron deporte pero también se alojaron y utilizaron servicios de la ciudad más de 400 chicos de toda la provincia, así que también es destacable el compromiso de los prestadores de servicios turísticos de PRESTURI” remarcó Truffa.

Cabe recordar que la próxima final provincial será en la disciplina atletismo convencional y adaptado en Concepción del Uruguay del 6 al 8 de septiembre.

LOS CAMPEONES

Sub 15 Femenino: Paraná

Sub 15 Masculino: Feliciano

Sub 17 Femenino: Crespo

Sub 17 Masculino: Paraná