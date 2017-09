Padres pidieron en escuela de Crespo que no traten el caso de Santiago Maldonado

La propuesta de llevar el caso Santiago Maldonado a clases ha generado diversas opiniones en distintos ámbitos, mientras muchos docentes se encuentran en la disyuntiva de definir la postura a tomar. Algunos padres de alumnos de la Escuela Nº105 “Patria Libre” de Crespo no se quedaron en meras opiniones informales, sino que hicieron saber a la dirección su oposición.

La directora, Norma Schmidt, comentó: “Sí recibimos solicitud para el no abordaje. Padres se han comunicado, de algún modo como alertando al momento de que se aborde la temática, desde qué punto de vista se va a hacer y es eso lo que estamos analizando. La realidad está y estamos inmersos, no podemos aislar al chico. Es esto lo que nos está sucediendo como país, la intención es evaluar qué enfoque le vamos a dar a la temática. El viernes tenemos un espacio a la mañana, para analizar distintas resoluciones y voy a tomar conocimiento desde la Dirección Departamental al respecto, va a ser este un tema a tratar”.

La desaparición de Santiago Maldonado y las aristas de análisis que se desprenden están momentáneamente en pausa en la institución escolar, ya que no ha surgido el interés de los niños y los docentes aguardan conversar un criterio. Así lo explicó Schmidt a FM Estación Plus: “A nivel institucional no tuve la oportunidad de tratar con todo el equipo docente la situación, sí hice un comentario de tomar ciertos recaudos para tratar ese tema, porque es una escuela, educamos chicos y es importante ver de qué óptica vamos a desarrollarlo. Les sugerí a las docentes que mientras los niños no llevaran el tema al aula, que nos dieran un espacio para ver cómo lo podemos encarar, seguramente desde la solución pacífica del conflicto. Es lo que está viviendo nuestro país en este momento y con los temas de actualidad sí trabajamos. Hasta ahora no me han comentado los docentes de que haya surgido el tema en el aula, pero está latente, así que va a llegar. Tendremos que definir el enfoque que nosotros como institución educativa queremos darle a esta realidad”.

No obstante, comentó que no han recibido directivas en ningún sentido. “No tenemos desde el Consejo General de Educación ningún lineamiento al respecto, así que es una cuestión más que nos lleva a esperar y mientras el tema no surja de los niños, nos da tiempo para darle o preparar un enfoque como corresponde”, concluyó Schmidt.