Entregan distinción de vecino destacado a la docente Claudia Ferreirós

En horas de la mañana de hoy el Presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord, recibió a la docente Claudia Ferreirós (Directora de la Escuela de Jóvenes y Adultos Nº 43 “José Hernández”) quien fue reconocida con el premio provincial “Maestro Manuel Antequeda”.

“Todos los vecinos destacados que hayan realizado un aporte en lo social, cultural o deportivo en la comunidad son distinguidos a través de la Ordenanza Nº 05/2014. En este caso queremos poner en valor el trabajo de Claudia que se destaca en su labor en el ámbito educativo, pero también no queremos dejar pasar de largo su actividad en su contribución a la sociedad” expresó al respecto el jefe comunal Mariano Rebord y enumeró tareas de Ferreirós como colaboradora de la Asociación Síndrome de Down “No Me Olvides”, miembro fundadora de la ONG “La Argentina que queremos”, integrantes de la primera Comisión vecinal del Barrio Aníbal Berthet, ex catequista en la Capilla San Cayetano, Licenciada en Gestión Escolar, integrante del Coro Musical de MO.CU.BA y también lleva adelante la emisión de un programa radial “Manos de Mujeres”.

Posteriormente, Mariano Rebord hizo entrega de una placa y el Decreto Nº 0602/2017 que recordarán esta distinción a Claudia por parte del Pueblo de Colón.