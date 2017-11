Bahl saludó la participación ciudadana en el caso del Botánico

“No se puede gobernar ciudades sin planificación”, lanzó el Vicegobernador en el marco de una jornada de formación ante concejales de toda la provincia.

Adán Bahl se volvió a mostrar frente concejales de toda la provincia y de diferentes partidos. Fue en el marco del cuarto módulo del Programa en Gestión Legislativa y Políticas Públicas Municipales, que impulsa la Vicegobernación. La cita tuvo lugar este viernes en el Salón Auditorio del Consejo General de Educación (CGE). La jornada estuvo a cargo, en esta oportunidad, de docentes de la Facultad de Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Bahl apuntó a “poner en práctica estas herramientas y abrir el diálogo a la comunidad, a las instituciones, a los profesionales, a los dirigentes comunitarios para que podamos escuchar a los ciudadanos. De esta manera vamos a estar mejor preparados para responder con responsabilidad e inteligencia a los problemas del presente y del futuro”, sostuvo.

El presidente del Senado, a quien sindican como número puesto para disputar la Intendencia de Paraná, aprovechó la ocasión para referirse a la polémica que se abrió en torno a la venta de una parte del Parque Botánico, ubicado en la zona de El Brete, por parte de la Municipalidad a la firma de transporte ERSA.

“La opinión pública de Paraná estuvo atravesada por la posibilidad de que el municipio realice la venta de terrenos a empresas privadas; los concejales de nuestra ciudad fueron interpelados por los ciudadanos, especialmente, por los vecinos de los barrios del este de la ciudad que se ven directamente afectados”, celebró. Y acotó: “Estoy seguro que cada uno de ustedes, en sus pueblos y ciudades, se encontrará a menudo con situaciones parecida”.

En este punto se dirigió a los concejales presentes y afirmó: “Ya no se puede gobernar nuestras ciudades sin planificación. No se puede gobernar nuestras ciudades sin tener en cuenta factores elementales de desarrollo sostenible, de responsabilidad social. Pero sobre todo, ya no se las puede gobernar desconociendo la opinión de los ciudadanos, de las organizaciones, de las instituciones”.

Por último Bahl destacó la importancia de “planificar el crecimiento, estratégicamente, pensando en el futuro”, y remarcó que “para eso es necesario realizar este tipo de encuentros para compartir experiencias, escucharnos y capacitarnos”.