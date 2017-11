Gracias a la solidaridad, niño podrá recuperar gran parte de su visión

Desde pequeñas hasta grandes contribuciones, algunas de ellas anónimas hicieron posible que Santino viajara desde la provincia de Salta a China para someterse a un costoso tratamiento que podría devolverle la visión en un gran porcentaje.

El pequeño de tres años sufre de una enfermedad que le cierra la retina y le impide ver. Por eso, su mamá buscó un tratamiento hasta dar con uno que se practica en China y que tiene un costo de 45 mil dólares.

Desde ese momento la familia se embarcó en una larga misión de conseguir esos fondos que finalmente llegaron hasta sus manos, dándoles una esperanza y agradecimiento difíciles de olvidar. Por eso, antes de partir, la mamá del niño hizo pública una emotiva carta en la que cuenta del temor que siente por este viaje pero de la fuerza que el “león” de Santino les da a todos.

Esto es lo que dice la carta de Cintia Rivadera: “Llegó el día! Hijo te admiro. Eres la razón de mis días, eres la razón por la que estoy parada hoy de la mano de Dios y de muchísimos ángeles que viven en la tierra. Vamos a China. Hijo, mami muere de miedo. Sí! Pero mi corazón está lleno de felicidad y fe en Dios de que vamos a volver a que conozcas estas personas maravillosas q ayudaron. Hijo te admiro y me enorgullece haber sido la creadora de este luchador, de este LEÓN de la vida q peleó día a día con la oscuridad. Pero este es un túnel mi sol, estamos x llegar a donde termina el túnel y viene lo mejor. Nos vemos a la vuelta y gracias por ese corazón a todos! Gracias por enseñarme que sin ustedes esto hoy no sería posible. Mis respetos y agradecimiento eterno a todos. Saluda una mamá llena de lágrimas pero no de tristeza, llena de felicidad”.

Santino partió con su mamá y su tía en un vuelo con dos escalas para China. Será atendido allá el 29 de noviembre y estará internado por dos semanas.