Eddie Van Halen y Ozzy Osbourne recuerdan a Malcolm Young, quien murió a los 64 años

El pasado 18 de noviembre se dio la triste noticia del fallecimiento de Malcolm Young, guitarrista y fundador de AC/DC.

Hace tres años, la banda anunciaba que Young se alejaba para tratar la demencia, enfermedad que sufría el músico.

Poco después, el guitarrista se retiró definitivamente, para ser reemplazado por Stevie, uno de sus sobrinos, en la gira más reciente de AC/DC.

Young ideó muchos de los riffs más conocidos de la banda, marcando temas como “Back in Black”, “Highway to Hell” y “You Shook Me All Night Long” y estableciéndolos como uno de los mayores actos de rock de todos los tiempos.

Eddie Van Halen, Ozzy Osbourne, Nikki Sixx de Motley Crue, Tom Morello, Paul Stanley y Ronnie Wood, entre otros, dejaron sentidos mensajes en las redes sociales para recordar a Young.