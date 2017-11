Este domingo teatro a las 20 hs. en Pueblo Viejo de Concordia

El grupo de Teatro ConCiencias, pertenece al taller UPAMI, y funciona en la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER. Desde 2012 viene presentando obras teatrales, en esta ocasión proponen una comedia para todo público con quince actores en escena.

La entrada es de $100.-, con descuento para estudiantes y jubilados $80.- Promoción especial para grupos de 5 personas o más: $50.- cada entrada. Dado que la sala Pueblo Viejo (Alem 230. Concordia) tiene capacidad limitada.

Argumento:

Esta divertida comedia, revela las viscisitudes que sufre un grupo de actores aficionados, ensayando dos horas antes de comenzar el estreno de la obra que han preparado durante todo el año.

Todo es un desastre, los actores todavía no tienen aprendidos los papeles, no saben moverse por el escenario, un actor está borracho y varios no se presentarán para el debut.

La directora y la asistente, tendrán que reemplazarlos para salvar la función, pero sucede un hecho inesperado, que obliga a la directora a tomar una drástica decisión, unos minutos antes de abrir las puertas al público