Marsó y Aguilera también fueron citados por el parador de Urribarri

Deberán prestar declaración ante el fiscal Juan Francisco Montrull, luego de que lo haga el ex gobernador. Además deberá comparecer un ex funcionario del programa “Fútbol para Todos”.

Por el edificio del Ministerio Público Fiscal de calle Santa Fe, en Paraná, deberán desfilar a prestar declaración ante el fiscal Juan Francisco Montrull el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri; el exministro de Turismo, Hugo Marsó; el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; y el empresario y exfuncionario del programa “Fútbol para Todos”, Gerardo Caruso. A ellos se sumará la contadora Corina Cargnel.

La razón por la que deberán comparecer en fiscalía tiene que ver con la causa que trata de dilucidar cómo fue que se gastaron $14 millones en el montaje de un parador que inauguró Urribarri el sábado 3 de enero de 2015, en el marco de la campaña del “Sueño Entrerriano”.

Los investigadores investigan el presunto delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. La sospecha más fuerte es que Urribarri utilizó los fondos del Estado para promover su candidatura presidencial, que quedó frustrada cuando la entonces presidente Cristina Kirchner bendijo a Daniel Scioli, hoy exgobernador de Buenos Aires.

La tarea de levantar el parador en la playa “La Perla”, de Mar del Plata, estuvo a cargo de la firma “El juego en que Andamos SRL”, de la que es socio gerente Gerardo Caruso, y cuyo socio es Javier Eduardo Caruso.

Al primero se lo conoce por sus fuertes vínculos con La Cámpora y Máximo Kirchner. Durante el kirchnerismo (hasta el 31 de diciembre de 2015) fue director artístico y de Contenidos del Programa de TV “Futbol para Todos”, según el Registro Central de Personas Contratadas a cargo de la Subsecretaria de Empleo Público, como reveló a mediados de 2015 el periodista Oscar Londero, de accesolibre.org.

El actual presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos fue citado a declarar en este expediente el próximo jueves 30 de noviembre.

Investigación y denuncia

El calendario de citación continúa de la siguiente manera: el 1 de diciembre será el turno del ex intendente de Colón, Hugo Marsó; el 4 deberá presentarse Aguilera, cuñado de Urribarri; y la contadora Corina Cargnel, también imputada en la causa que se investiga el pago de publicidad en favor de las empresas Next SRL y Tep SRL vinculadas a Aguilera. Recién el 11 de diciembre deberá comparecer el exjefe de contenidos del FPT, Caruso. Ese día se conocerá su rostro, ya que hasta ahora no ha tenido apariciones mediáticas.

La causa se abrió luego de una denuncia presentada a fines de junio de 2017 por el senador de Cambiemos, Raymundo Kisser, con el patrocinio legal del abogado Rubén Pagliotto. La denuncia fue sustentada con una nota periodística de la revista “Análisis”, publicada el 22 de junio pasado, y un informe del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos en donde dos auditores cuestionan la celeridad con la que se contrató a la firma que instaló el parador.

Además, en sus observaciones, señalaron que la empresa tenía sólo seis meses de actividad a la fecha de apertura de sobres en la licitación, y objetaron que se la haya contratado cuando tenía un patrimonio de $60 mil, para un servicio valuado en casi en $15 millones.