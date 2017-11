Habló la madre de la arquitecta que mutiló los genitales a un hombre

La madre de la mujer que le cortó los genitales a un hombre en una vivienda de la ciudad de Córdoba aseguró que su hija le dijo que “se defendió porque la violaron”.

“La ultrajó de manera bestial y ella se defendió. Fue abusada”, afirmó Daniela, la madre de Brenda Barattini, quien este miércoles permanecía detenida.

La mujer sostuvo que su hija “está injustamente privada de su libertad” y exclamó: “No le pueden arruinar la vida así”.

“Quiero que esta persona pague por lo que le hizo a mi hija. Tengo mucha bronca, mucho dolor, mucha impotencia”, señaló.

La madre de Brenda aseguró que su hija “quería terminar con la relación y él la acosaba”.

“Yo desconocía la relación, mantenían un vínculo y hace dos meses que quería terminar”, indicó, y sostuvo que su hija “tiene hematomas en los brazos” por los golpes que habría recibido cuando se defendió.

“Estaba con los brazos golpeados cuando la vi. Me dijo “mamá, me violaron y me tuvo que defender””, detalló en declaraciones al canal TN.