Concordia recibió a alguien especial: Gustavo Bou visita su ciudad natal

Gustavo Bou se tomó un descanso, de una semana, en Concordia tras disputar la temporada 2017 en el Tijuana de México, donde llegó a mediado de junio.

El delantero se trasladó a su ciudad natal para acompañar a su papá, que no se encuentra bien de salud, y disfrutar unos días en el barrio Nebel.

La Pantera con pasado en Racing, Gimnasia, Olimpo y River, en Argentina, llegó a la provincia para renovar el aire y poder pasar unos días con sus seres queridos.

Ayer Bou sorprendió a sacarse unas fotos con dos chicos del barrio que circulaban por la zona con un carro tirado a caballo. Los dos jóvenes no tenían celulares, se fueron y encontraron uno para poder guardar la postal. “Me frenaron y me solicitaron unas fotos, no lo dudé y paré. Lo único que le pedí fue que sean tomadas en su carro, estaba enloquecido por subirme. No alcanzaron a decirme que sí, que ya había arrancado el caballo”, comentó el delantero.