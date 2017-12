El equipo Argentino con Plantel Ubajayense ganó a Paraguay 3-0

Torneo de Voleibol – Masculino – Voleibol

Argentina vs Paraguay

Argentina 3 – 0 Paraguay

Equipo Argentino

Alan Valentino De La Madrid

Bruno Soplan

Facundo Cristian Chuquel

Felipe Zabala

Hector Javier Montenegro

Juan Catriel Fleitas

Juan De Dios Gonzalez

Mateo Valentín Fernández

Máximo Nahuel Mansfield

Sebastián Andrés Sabaño

Paraguay

Planillado Alex Fabian Ojeda Fretes

Bruno Aaron Moroni Escobar

Carlos Alexis Garcete Rojas

Enmanuel Andres Arguello Benitez

Gustavo Gabriel Navarro Echauri

Jose Carlos Franco Centurion

Jose David Duarte Vergara

Matias Augusto Benitez Caballero

Octavio Jose Luis Vera Cabral

1° Set

25

Puntos 9

2° Set

25

Puntos 24

3° Set

25

Puntos 18

Tabla de Posiciones

# Nombre Equipo SF SC DS PF PC DP AP AS PUNTOS PE PG PP PJ

1 Argentina ARG 3 0 3 75 51 24 1.470 3 0 1 0 1

1 Uruguay URU 3 0 3 75 58 17 1.290 3 0 1 0 1

3 Paraguay PAR 0 3 -3 51 75 -24 0.680 0.000 0 0 0 1 1

3 Surinam SUR 0 3 -3 58 75 -17 0.770 0.000 0 0 0 1 1

Convenciones

SF : Sets a Favor SC : Sets en Contra DS : Diferencia de Sets PF : Puntos a Favor PC : Puntos en Contra DP : Diferencia de Puntos AP : Promedio de Puntos AS : Promedio de Sets PUNTOS : Puntos PE : PE PG : Partidos Ganados PP : Partidos Perdidos PJ : Partidos Jugados