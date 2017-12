“Todos los municipios deben estar adheridos al registro único de conducir”, dijo el gobernador

Durante la apertura de la 79ª asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial en Paraná, el gobernador Gustavo Bordet apeló a la necesidad de que todos los municipios estén adheridos al registro único de conducir y resaltó que en Entre Ríos se eliminó el sistema de fotoradares tramposos.

El carácter punitivo de las multas no tiene finalidad recaudatoria sino que están orientadas a proteger y concientizar: “Una de las primeras medidas que tomé como gobernador fue eliminar el sistema de radares tramposos que había en la provincia porque no tenían la finalidad de castigar a aquel que iba a una velocidad que no era la permitida, sino que era un cazabobos que no resolvía el problema y encima el beneficio se lo llevan otros. Esto tenemos que trabajarlo con mucha responsabilidad”, dijo y destacó la labor que realiza la Policía de Entre Ríos en este sentido.

Expuso también la importancia de trabajar en forma conjunta con todos los municipios y consideró “una gran necesidad” contar con el registro único de conducir en todas las jurisdicciones. “Hoy tenemos el 80 por ciento de los municipios adheridos, pero no alcanza. Tenemos que tener ciento por ciento de los municipios adheridos. Este es un compromiso que tenemos que llevarlo adelante desde nuestra gestión”, indicó.

“Estar hoy aquí pone de manifiesto el compromiso que tenemos para seguir mejorando como sociedad y para trabajar en prevención de accidentes, una de las tareas que nos hemos propuesto como eje de este gobierno”, concluyó Bordet.

El gobernador consideró “tener un espacio para trabajar en materia de seguridad vial en la provincia resulta muy importante porque es abordar una temática que es recurrente y preocupa de manera cotidiana, no sólo en lo que es gestión de gobierno sino por lo que representa en la sociedad en la cual todos estamos involucrados”, dijo Bordet y explicó que la segunda causa de prevalencia en el sistema de salud son los accidentes viales.

Graficó lo que sucede en las guardias hospitalarias donde se encuentran “cuadros dramáticos” de personas de todas las edades que sufren accidentes por diferentes motivos, y apuntó que en la mayoría de los casos “son absolutamente evitables si se respetan las normativas vigentes”.

Destacó los controles que se realizan habitualmente desde la Policía y los diferentes programas de prevención vial del gobierno, como el que se lleva a cabo en las escuelas secundarias a través del Instituto del Seguro. Igualmente apuntó que se debe hacer más en torno a esta problemática y concientizar llegando a todos los sectores de la sociedad para evitar fatalidades que resultan muy tristes y dolorosas.

Dijo además que se están reforzando todos los controles con ejes muy claros y concretos desde la prevención y apelando a la responsabilidad de quien conduce un vehículo, y expuso en ese sentido la importancia del trabajo en el control de alcoholemia y del uso del casco.

En este último aspecto indicó que no solo se perjudica quien sufre el accidente por no llevar casco sino que además hay una alta incidencia en los costos de la atención pública. “También hay que decirlo, el sistema de salud pública tiene los principales costos en rehabilitaciones en los accidentes que se producen, y eso lo pagan todos los entrerrianos. No es un problema de quien no lleva un caso, sino que es un problema de la sociedad, de la familia que se queda sin sustento si muere quien lo sostiene o de un drama familiar”, reflexionó Bordet y reiteró el rol que debe cumplir el Estado trabajando en la prevención.

Compromiso

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, dijo que quienes asisten a la asamblea “Estamos preocupados por tema que es eje cuando pensamos en cuidar la vida, un derecho fundamental”.

Dijo que uno de los temas a bordar será la licencia única de conducir que es “una aspiración de Argentina de los últimos años, que orientará al resguardo de la vida, en fortalecer nuestro sistema estatal y en acordar con municipios, provincias y Nación un igual compromiso con la preservación de los nuestros”. Romero dijo que “se trata de un compromiso que tiene que ser eje para los próximos años de resguardo de la vida”.

“Sin perjuicio de que todas las medidas que se viene tomando en la provincia han hecho que disminuya la cantidad de muertes, de ninguna manera nos tiene que dar por satisfechos. Siempre tenemos que ir por más, es decir, no tener más muertes, no tener más accidentes, hacer respetar las normas. Hay que ir por el ámbito de la educación para evitar ir por el ámbito de la salud”, afirmó la ministra de Gobierno.

Estuvieron también presentes el presidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Carlos Pérez; el presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial, Juan Carlos Tierno; el presidente del Instituto Argentino de Transporte, Juan Pablo Alvarez Echagüe; la ministra de Gobierno, Rosario Romero; la ministra de Salud, Sonia, Velázquez; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; representantes provinciales ante el Consejo de Seguridad Vial, secretarios, subsecretarios y directores de la provincia.

Reconocimiento

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Carlos Alberto Pérez, sostuvo que “se está transitando un momento difícil en materia de la seguridad vial a nivel mundial, regional y local. Más de 1.250.000 personas fallecen anualmente, y la Argentina no escapa a esa situación”.

“Quiero destacar el compromiso de la provincia de Entre Ríos con la seguridad vial. Sé que el señor gobernador tomó injerencia directa en la creación del Observatorio Vial de la provincia”, remarcó.

Sostuvo luego que “este es el primer paso y es fundamental. Adónde vamos, qué políticas generamos y tener claro que es lo que nos está pasando. Esto es empezar por el principio, empezar a entender que el problema no es uno, sino una suma de problemas”, señaló el funcionario nacional

“Por eso, desde que iniciamos la gestión con la provincia de Entre Ríos particularmente hemos trabajado, aún con las diferencias de las cuestiones de la política, con un objetivo común. En eso debo reconocer el trabajo que han venido haciendo los funcionarios que tienen responsabilidad en materia de seguridad vial en la provincia. Esta provincia tiene estadísticas por debajo de la media de la que se registra en el país”, destacó.

Luego se refirió a un programa que se encarará junto con las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Chaco, y para lo cual se capacitó a los cuerpos policiales en materia de seguridad vial para que se tenga una misma matriz en el control y fiscalización. “Empecemos a ver más allá de las cuestiones y que tienen que ver con el delito”, adelantó.

Por una Argentina sin inseguridad vial

Por su parte, el presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial, Juan Carlos Tierno, dijo que los siniestros viales son “la mayor causa de inseguridad en la Argentina, en los niños de 5 a 14 años; y la mayor causa de muerte en la Argentina en personas de 15 a 49 años”;

Hizo notar que “siete de cada 10 niños en la Argentina son trasladados desprotegidos, en moto, en vehículos, y no son extraños quienes los trasladan, sino seres adultos de sus afectos”.

Por eso, consideró que “desde el Consejo de Seguridad Vial tenemos una tarea: coordinar entre todas las provincias, el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires la aplicación de la ley”.