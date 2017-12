“Si no hay consenso no va a haber ninguna reforma previsional en la provincia”

La ministra de Gobierno hizo un balance de los dos años de gestión provincial. Habló de la adhesión a la ley de ART, el acuerdo con Nación y la posible reforma previsional en Entre Ríos.

La gestión del gobernador Gustavo Bordet cumplió dos años este domingo, llegando de este modo a la mitad de su mandato. En este marco, la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, hizo un balance de la situación actual y habló en la televisión de Paraná de los desafíos para los próximos dos año

Respecto a la identidad de la gestión provincial y el estilo de Bordet, Romero opinó: «No tiene la característica de ser un hombre enfático, sino que naturalmente fluye para el diálogo. Y creo que en estos dos años ha sido una figura necesaria, en virtud de que tenemos una situación muy especial, que es un gobierno provincial de signo justicialista y uno nacional de Cambiemos. Estas son cosas que no eran habituales, excepto aquella primera gestión de Busti», recordó.

«En estos días el gobernador ha rescatado mucho la situación de las finanzas provinciales, de no haber tenido que adoptar ninguna decisión difícil respecto a los trabajadores del Estado. También el rumbo en lo social y el Copnaf. A poco de asumir su gestión se produjeron cambios en políticas de niñez, que valoro como positivas, y en desarrollo social hemos visto a un Estado que brinda con la contraprestación del trabajo», indicó.

Acuerdo con Nación

Respecto al acuerdo alcanzado entre los gobernadores y el gobierno nacional, la ministra hizo un balance positivo y recordó que, mientras se pensaba que se perderían puntos de coparticipación, finalmente “terminamos en un acuerdo neutro, o en otro caso beneficioso para Entre Ríos”.

Desafíos para los próximos años

Consultada sobre cuáles serán los ejes de la gestión en lo que queda de mandato, Romero adelantó: “Mantener esta situación de orden, pero pronunciar la institucionalidad y mejorar nuestras bocas más sensibles del Estado, como educación o seguridad. Y por otra parte la continuidad de obras públicas, sean las que financia la provincia o las que se harán con fondos nacionales. El gobernador nos pidió que hagamos más eficientes los procesos del Estado, porque a veces se demoran y demoramos las inversiones. En eso es insistente”, indicó.

Reforma previsional en la provincia

“El gobernador ha dicho reiteradamente que no va a haber reforma previsional en la provincia sin un amplio consenso. Con un 82 por ciento móvil que no se toca, una caja que no se toca, y en todo caso si pensamos en alguna reforma previsional, va a ser con una amplia convocatoria a todos los sectores”, remarcó la ministra. En esa línea, Romero sentenció: “Si no hay consenso no va a haber ninguna reforma previsional en la provincia”.

Adhesión a la ley de ART

“El problema de la industria del juicio es más de Buenos Aires y Capital Federal que de los entrerrianos. Y en cuanto a algunos cuestionamientos, que los trabajadores deben acudir a comisiones médicas lejos de sus hogares, nosotros podemos facilitárselos, para no vulnerar derechos. La ley de ART surgió por un problema que no es de los entrerrianos, pero los cuestionamientos de los gremios van a ser charlados”, remarcó.