La “fiscal viajera” exige que le sigan pagando la mitad del sueldo

La fiscal viajera Anabel Orozco fue destituida por el Jury de Enjuiciamiento y, de acuerdo a la ley 24.018, los funcionarios judiciales que fueran removidos de sus cargos en juicio político o jury no tienen derecho a la jubilación de privilegio del 82% móvil.

Pero Orozco no quiere perder su jubilación y apura al Gobierno provincial. Ha presentado un amparo ante el Quinto Juzgado Civil pidiendo que le sigan pagando el 50% de su sueldo de fiscal porque su destitución no está firme hasta tanto se resuelva el recurso que presentó ante la Corte Suprema de la Nación para lograr revertirla.

Pero antes de cerrar la puerta a una negociación, en su larga presentación dice que si el gobernador, Alfredo Cornejo, aceptara su renuncia y ella pudiera acceder a esa jugosa jubilación, retiraría el amparo de la Justicia.

Otro dato de color de la historia es que el abogado que patrocina a Orozco es el eterno rival del oficialismo de la UCR, que ahora lidera Cornejo: se trata de Fernando Armagnague.