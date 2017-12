Niña ahogada en un camping: Confirmaron el resultado de la autopsia

El fiscal Maximiliano Larocca Rees recibió, al menos verbalmente, un informe preliminar de la causa de la muerte de Candela Scatularo de 7 años, quien pereciera ahogada en el Camping Ciudad de Chajarí.

Las fuentes consultadas confirmaron que la misma se produce por “asfixia por sumersión”. Ante la repregunta si en la misma no se informa algún otro detalle sobre la causa del deceso, fuente respondió “no, no la causa de la muerte es muy clara y no hay otro dato” y agregó “está clara la causa de la muerte, se ahogó”.

Qué significa asfixia por sumersión

La muerte por sumersión: cuando hablamos de ahogamiento por sumersión nos referimos a un tipo de asfixia motivada por la penetración de una sustancia líquida a los pulmones, la cual desplaza el oxígeno que hay en ellos.

Comunicado y declaraciones cruzadas

Mientras tantos, quienes estuvieron presentes en el lugar viviendo tan dramático momento, afirman que no había nadie como guardavidas al momento de producirse el hecho.

La Municipalidad dio a conocer un comunicado oficial donde señalan que “tal como informaron desde Turismo Chajarí, en el lugar de lo ocurrido, se encontraba trabajando personal a cargo de la seguridad de las playas”.

En la mañana de este lunes, en declaraciones realizadas a Chajarí al Día, el titular de Comunicaciones de la Municipalidad de Chajarí, Gustavo Pizzio, al ser consultado sobre quien pesa la responsabilidad de brindar seguridad a todos los concurrentes al balneario, expresó que “el municipio cuenta con una persona encargada del mantenimiento del camping, quien al momento del siniestro, junto a un grupo de personas que estaban en la playa, participó de la búsqueda de la menor. Ante esta situación dramática, primeramente trataron de localizarla, y luego hicieron lo posible para reanimarla”.

En otro tramo, dijo que “no tengo del todo claro si la persona encargada del mantenimiento, tiene también a su cargo el rol de bregar por la seguridad en la playa. Seguramente se abrirá un proceso de investigación, a partir de este hecho, y seguramente la Justicia local determinará las circunstancias que llevaron a esto”. Ahora esta competencia es básicamente del Estado Municipal quien decide y resuelve roles y actividades operativas de cada uno de sus empleados y evidentemente la Justicia no está para definir si debe haber o no, y cuantos guardavidas en una determinado camping municipal. Ahora bien si el Municipio tiene el convencimiento que un empleado no ha cumplido con lo pautado con anterioridad si debe presentarse y hacer , desde lo interno, las denuncias pertinentes para castigar al responsable y definir si tiene responsabilidades penales o civiles con su accionar.

El encargado de Comunicación agregó además que “el intendente (Pedro Galimberti), está muy preocupado por este tema. El camping está habilitado hasta el momento y, de tomarse alguna medida, se la dará a conocer inmediatamente”, concluyó el funcionario.