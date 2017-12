El pase a planta beneficiará a los empleados del Estado con un año de antigüedad al 2016

En tanto, “los que no puedan acceder a ese beneficio, porque no está la vacante, quedan con un reconocimiento de estabilidad que no se puede modificar”.

El titular de UPCN brindó detalles del acuerdo firmado este miércoles con el gobernador Gustavo Bordet en el marco de la paritaria. En el mismo se estableció que los pases a planta se realicen “por sector”, es decir “respetando el lugar donde se genere la vacante”. De este modo “si es el hospital San Martín será cubierta con personal del hospital y así en todos los organismos”, graficó.

A su vez, “la estabilidad es para todo aquel que cumpla el requisito que establece el instructivo, que es un año de antigüedad al 2016”, amplió.

Consideró “prudente para no aumentar la planta de personal” que los pases a planta se realicen en función de las vacantes. Pero, “los que no puedan acceder a ese beneficio, porque no está la vacante, quedan con un reconocimiento de estabilidad que no se puede modificar”, destacó.

“Esto se trabajó en paritarias y fue un acuerdo que hoy se cumple a través de la firma con el gobernador”, agregó.