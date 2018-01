Agencias de la ONU advierten sobre catástrofe humanitaria en Yemen

La Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirmaron que Yemen ha pasado de una crisis a una catástrofe humanitaria tras mil días de guerra.

En un comunicado conjunto el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y los directores ejecutivos de Unicef, Anthony Lake, y del PMA, David Beasley, delinearon una situación desesperada en un país en el que la guerra provoca “un sufrimiento humano inimaginable”.

Yemen es escenario de un conflicto abierto desde 2014, cuando los rebeldes hutíes ocuparon Saná y otras provincias, y la situación recrudeció en marzo de 2015 con la intervención de la coalición militar integrada por países suníes y liderada por Arabia Saudita a favor de las fuerzas leales al presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi.

“El conflicto en Yemen ha creado la peor crisis humanitaria en el mundo y afecta a todo el país. El 75% de la población necesita asistencia humanitaria, entre ella 11,3 millones de niños”, señalaron los responsables de la OMS, Unicef y el PMA.

“Al menos el 60% de los yemeníes sufren inseguridad alimentaria y 16 millones no tienen acceso al agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas. Muchos más yemeníes no tienen acceso a servicios de salud básicos, ya que menos de la mitad de los centros médicos y hospitales funcionan plenamente y el personal sanitario no ha recibido su salario durante meses”, consignaron.

Para la OMS, Unicef, y el PMA estos datos reflejan “lo que sabemos, pero es posible que la situación probablemente sea peor”, dado que las agencias de la ONU no tienen pleno acceso a algunas de las comunidades más afectadas por la guerra y, por lo tanto, no pueden evaluar completamente las necesidades.

“Lo que sí sabemos es que Yemen superó el punto de no retorno y pasó de una crisis a una catástrofe que se profundiza”, advirtieron los directores de estas tres agencias de las Naciones Unidas.

“Instamos una vez más a todas las partes del conflicto a permitir inmediatamente pleno acceso humanitario en Yemen y a parar los enfrentamientos” armados, dijeron.