El dolor de los padres del joven asesinado por su ex novia en Gualeguaychú

Gustavo Pastorizzo y Silvia Mantegazza, padres de Fernando, el joven de 20 años asesinado en Gualeguaychú, utilizaron las redes sociales para escribir unas emotivas palabras de despedida a su hijo. El hombre, por su parte, también agradeció a quienes lo acompañaron en este momento de “inmenso dolor”, tuvo duras expresiones hacia Nahir Galarza, exnovia y asesina de su hijo, a quien no nombró, y dijo que dedicará su vida a “que se haga justicia” por el brutal crimen.

“En estos momentos de inmenso dolor infinito quiero agradecer a todas las personas que estuvieron físicamente y de todas formas en el velatorio y demás de mi hijo, cruelmente asesinado a mansalva por una ser que no juzgaré”, comienza el texto que escribió el papá de Fernando Pastorizzo.

“Dios lo hará por mí; me arrebató lo más preciado que tenía”, continúa. Con gran amor, el hombre prosigue: “Pero vos, querido hijo, Fernando Pastorizzo, eras un ángel en la Tierra, ahora te pusieron alas y volarás bien alto, querido y amado hombre”. “Porque eso eras”, asegura. “Porque sólo un HOMBRE como vos soportaba los golpes que te daba ese ser maldito vestido de mujer que te quitó lo más preciado que tenías…tu VIDA”.

Finalmente, Gustavo Pastorizzo dedicó unas bellas palabras a su hijo de 20 años: “Calma, Perry, así te llaman tus amigos. Dejaré la vida, poca o mucha que me queda, para que se haga justicia… Te AMO, loco… y te amaré siempre, querido Nando. Ya nos encontraremos para hablar de tu amado Boca, de fútbol y música, tus tres pasiones”. “Hasta pronto, hijo. Pa, como me decías, no te dejará solo hasta que tu alma descanse en PAZ”, concluye el sentido texto.