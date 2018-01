Denuncia contra jugadores de Boca: “Fui golpeada y tengo pruebas”

Después de escuchar a los abogados, al peluquero y los implicados, Wilmar Barrios y Edwin Cardona, llegó el momento de oír a Cinthia Susana Jiménez, una de las denunciantes, que, tras haber ratificado la denuncia en la Fiscalía, dio testimonio de lo sucedido el fin de semana pasado en el departamento de Puerto Madero.

“Yo mi verdad se la di a la jueza. A mí nadie me violó y eso lo quiero recontra aclarar: en ningún momento yo denuncié abuso sexual ni violación. Lo único que fui a denunciar fueron maltratos. Los audios que tengo son pidiéndome disculpas por los maltratos. Lo demás, lo que haya dicho o hecho Kathy (Katherine Alayo, la otra denunciante), no me incumbe y no voy a opinar de lo que ella dijo o declaró porque yo no tengo nada que ver con eso”, fue lo primero que declaró Cinthia, quien explicó que no fue “violada, abusada ni nada de eso” pero “sí maltratada, golpeada” y advirtió que tiene “las pruebas y los audios, eso se va a conocer con el tiempo y cuando la jueza lo ordene”.

LAS DECLARACIONES DE CINTHIA JIMENEZ, UNA DE LAS DENUNCIANTES:

– “Se nota a la lengua que tengo pancita. No soy bailarina, nunca lo fui. No sé de dónde sacan todo eso”.

– “Si los mismos jugadores están dando respuestas, bueno, que sean ellas los que les contesten, porque por lo visto ellos saben todo”.

– “Lo único que aclaro es que yo no fui violada, no fui abusada ni nada de eso. Sí fui maltratada, fui golpeada, y tengo las pruebas y los audios, eso se va a conocer con el tiempo y cuando la jueza lo ordene”.

– “Me repercute en todo. Anoche salí con el SAME, me empecé a descomponer después de 11 horas de declarar y viendo todas las cámaras afuera. Y lo está sufriendo mi bebé. Si fuera por mí nada más yo no tengo problema, pero está repercutiendo en mi bebé y en mis dos hijas, que son menores y están en edad escolar”.

– “No sé cómo avanza la causa, la jueza sabe en qué está, es lo único que puedo decir. Después, de lo que se está diciendo, yo no fui violada, a mí no me amenazaron con cuchillos. ¿Había cuchillas? Sí, había, y eso me asustó, pero en ningún momento dije que me pusieron la cuchilla en el cuello ni que me amenazaron, eso para nada”.

– ¿En qué contexto sacaron la cuchilla? “No te puedo dar esa información, lo que te digo es que a mí no me amenazaron con cuchillas ni me violaron, y que en ningún momento hubo un arreglo de plata de prostitutas ni bailarinas. No soy nada de esas cosas que están diciendo. Soy una madre de familia, ama de casa, vivo como puedo. Vendo ropa, vendo cosméticos, hago lo que puedo de mi vida. Entonces que esta mierda me ensucie así… se va al carajo”.

– “¿La bailarina? Sí, había una bailarina pero no era yo. Si fuera bailarina tendría otro cuerpo y otro status de vida. Vos me viste en la puerta de mi casa (le dice al periodista de C5N), soy una persona normal, más que normal, humilde soy, yo en ningún momento busqué cámaras ni que pasara todo esto. En un principio ni siquiera había hecho la denuncia y ya estaba en todos los medios, y me fui a hacer la denuncia porque ya me estaban ensuciando y diciendo cosas sin que yo dijera algo”.

– “Antes de que hiciera la denuncia ya estaba en los medios y ellos (los jugadores) me llamaban para ofrecerme plata, y de todo eso están las pruebas. Los audios que salieron y que pasaron en la tele son así. Se escucha que ellos me ofrecen plata y cuando me dicen ‘Cinthia pará todo ésto’ yo vengo y le digo -las respuestas no sé si las pasaron, aclara- ‘no sé de qué me estás hablando, yo estoy en mi casa con mis hijos’. Y es verdad, tengo la prueba de que estaba con mis hijos”.

– “Me destroza el corazón que se dude tanto porque tengo dos criaturas. ¿Cómo les explico que es mentira lo que están diciendo? ¿Con qué cara le explico a una nena de 10 años y a una de 7 que le dicen que la madre es prostituta o bailarina cuando ellas mismas me ven que duermo todas las noches con ellas y que de día hago lo que puedo para mantenerlas?”.

– “Soy una persona de normal a humilde. Lo peor, lo más bajo, bueno… ¿Qué querés que te diga? Más no te puedo explicar”.