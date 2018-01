Tommy Torres estrenará el sencillo “Todo me recuerda a ti” en su show en el Coliseo José Miguel Agrelot

Tommy Torres estrenará el tema “Todo me recuerda a ti” en el show que hará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo 16 de febrero en el cierre formal de su gira Tú y Yo Tour 2018.

“Esta canción es una canción que me recuerda mucho a esa energía de banda, de esos primeros discos míos”, comentó el artista. “Ustedes saben que me gusta explorar elementos nuevos, retarme. Pero de vez en cuando me gusta regresar a ese sonido de la banda, que se siente cuando estamos en vivo”, explicó al referirse al sencillo que interpretará en su actuación, que originalmente estaba programada para el 11 de noviembre pero fue pospuesta tras el paso del huracán María.

El nuevo simple de Torres ya está disponible en todas las plataformas musicales.