Apareció la joven mendocina que era buscada en Chile

Apareció con vida Emilia Norton, la joven mendocina que era intensamente buscada por su familia y que había sido vista por última vez en Viña del Mar, Chile.

Desde el Consulado de Argentina en Valparaíso confirmaron a Los Andes que ayer por la noche, Emilia se comunicó con sus padres y ellos pudieron hablar con ella. No hay más detalles al respecto.

En tanto, amigos y conocidos de la chica se hicieron eco de la noticia en las redes sociales en horas de la madrugada.

La joven se había recibido recientemente como chef y decidió probar suerte en Chile y quedarse allá, luego de que su familia regresara a Mendoza después de pasar unos días de vacaciones.

Julieta, una de sus amigas que compartió su búsqueda en Mendoza, contó: “Hablé con ella el miércoles, no mucho porque nos costaba comunicarnos y después no contestó. Los amigos que estaban allá me llamaron para contarme que hacía tiempo que la veían rara, como perdida, y después volvieron a llamarme para decirme que no la habían vuelto a ver y que no sabían en dónde estaba”.

Los papás de Emilia habían viajado a Chile para intentar encontrarla en Valparaíso, mientras que familiares, amigos y conocidos de la chica difundieron su imagen en las redes sociales.