Falleció tras luchar contra el cáncer y donarán sus muñecas a niñas del Chaco

Muñecas, osos de peluche, juegos de mesa y muchísimo más. Todos esos tesoros y recuerdos de Antonella González de apenas nueve años serán donados a chicos que realmente lo necesiten.

“Así lo quería Anto”, escribió su mamá, quien siempre resaltó el gran corazón y el espíritu de Antonella, que hasta soñó con fundar un merendero en Gualeguaychú.

La ONG Ángel de la Eternidad que lleva la lucha contra los agroquímicos que afectan la salud de los niños, anunció que ya no marcharán cada 6 del mes, pero que sí continuarán trabajando para concientizar sobre el efecto que provoca en los niños, y por supuesto, para recordar siempre a Antonella.

A través de su cuenta de Facebook, Natalia Bazán informó que ha pasado muchos meses mal y angustiada tras la pérdida de su hija. Aseguró sentirse fuerte para comenzar un nuevo capítulo en su vida u elegir ser feliz “llevando a mi Anto en mi corazón; pero tengo que dejar que descanse en paz porque sé que a ella no le gustaba verme pelear, triste o que quieran ensuciar o usar su nombre”.

Además, escribió que es mucha la gente de todo el país que amó y ama a Antonella, pero ya no marcharán cada 6 del mes “porque lo hacemos muy poquitas personas llevando ese dolor inmenso de no tener a Anto. Nos angustia que la gente no se dé cuenta de la gravedad de la situación. Yo jamás dejaré la lucha y apoyaré y estaré pendiente de lo que se haga por la contaminación para que los niños respiren aire puro. La lucha es larga y dolorosa y Anto es amor, felicidad, alegría y solidaridad, así que de hoy en adelante es lo que haremos”, contó con entusiasmo.

En este sentido, Natalia anunció que junto a Manos a la Obra viajará al Impenetrable chaqueño para poder llevar lo que la gente necesita: desde agua mineral, productos de higiene, leche, ropa, calzado o alimentos.

Además, confesó que una madrugada en la que se sentía muy triste, se cruzó la publicación de Manos a la Obra y sintió que era una señal, por lo que decidió que llevará todas las muñecas de Antonella para las niñas de Chaco.