The Kooks festeja una década de música con una gira que los traerá por Argentina

La banda inglesa volverá por quinta vez a nuestro país.

Para celebrar una década como banda, The Kooks anunció “The Best Of …”, World Tour con el que se presentarán el 10 de mayo 2018 en el estadio Luna Park.

Desde que irrumpieron en la escena mundial en 2006 con su imparable debut Inside In/Inside Out, que logró ser 5 veces disco de platino el mes pasado, los 4 integrantes se establecieron como una de las bandas del momento.

Ahora, con tres álbumes de estudio más, una serie de giras mundiales masivas, premios, buenas críticas y aclamación bajo sus espaldas, está claro que el décimo aniversario de los rockeros independientes es la oportunidad indicada para celebrar su carrera trascendental con una gira de todos sus grandes éxitos.

Los fanáticos tendrán la oportunidad de ver en vivo todos los éxitos clásicos, B-Sides, como así también la nueva música que la banda ha estado grabando en el estudio este año.

La preventa para el show del Luna Park por BBVA Francés tiene un 15% de descuento y cuotas. La venta general de entradas es a partir del 01/02/18 23:59 hs. Entradas a través del sistema Ticket Portal y en las ventanillas del Luna Park.