El ex de su mamá la violó embarazada, la apuñaló y la duchó para borrar rastros

“Fue la primera noche en tres años que pude dormir con la ventana abierta”, expresó aliviada una joven madre de 25 años, quien fue violada por la ex pareja de su madre en diciembre de 2014 en Neuquén. El hombre estaba prófugo desde que fue condenado. Fue capturado y ya cumple su pena de 8 años de prisión.

Cuando la tarde del martes 16 de enero la joven recibió un llamado telefónico, nunca imaginó la noticia. “Lo atrapamos”, le confirmó un comisario del otro lado de la línea y ella respiró.

En una entrevista con LM Neuquén, la joven contó lo vivido aquel día. Si bien confesó haber borrado de su cabeza muchas partes, a medida que las narraba, las escenas se le veían a la mente como si hubieran pasado ayer.

“Fue el 7 de diciembre porque era el cumpleaños de la hija de mi ex”, comenzó el relato. Al despertarse, notó que no había luz en la casa de su madre, donde vivía con su hijo de cuatro años, por lo que fue hasta el pilar de la calle para chequear qué ocurría. Cuando volvía a la vivienda, fue sorprendida por la ex pareja de su madre.

“Él le pegaba a mi mamá. Ella estaba cansada y se separó, pero se volvió loco”, contó la joven. Ese día su mamá no estaba.

“Me apuntó con un arma en la cabeza, le dije que mi mamá no estaba, que se había ido a Chile con mi hermano, pero entró a la fuerza”, recordó. Una vez adentro, su casa se volvió una escena de terror. Con un cuchillo tipo carnicero en una mano y un arma de fuego en la otra, la amenazó de muerte si contaba algo de lo que le hacía.

“Me ató a la cama, me sacó toda la ropa y se llevó a mi hijo atrás. Yo estaba embarazada de cuatro meses. Me decía que había una persona afuera que le haría daño a mi hijo si yo gritaba o pedía ayuda”, expresó la joven madre, mientras les decía a sus hijos que fueran a hacer tal o cual actividad con tal de que no escucharan la charla.

Mientras abusaba de ella, la joven le repetía que no diría nada con tal de que se marchara. “Corría dentro de la casa con el cuchillo, cortó la frazada. Me había arrollado como un arrollado de pollo. Me quería cortar, me asfixió con un cable en el cuello, disparaba el arma, pero no salían balas. Me clavó el cuchillo en la panza y se quebró”, narró, y afirmó: “Fue un milagro”.

El hombre hizo lo que quiso con ella, quien le mintió y dijo que tenía sida para que no la violara. Irónicamente le respondió: “No te preocupes, yo también tengo. Una vez que abusó de mí, me metió dentro de la ducha para que no quedaran sus rastros”.

Tras varias horas, se retiró de la casa, no sin antes ponerle dibujitos en la tele al nene y amenazarla si contaba algo. Cuando se alejó, ella se desató, corrió a lo de un vecino, quien le prestó el teléfono y llamó a su entonces pareja. Radicó la denuncia penal. Más tarde, el hombre fue juzgado y condenado.