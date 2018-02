9 recomendaciones para maquillarse y no dañar sus ojos

Maquillarse es sinónimo de verse bien, estar elegante y a la moda. Pero, lo que cotidianamente forma parte de su rutina puede convertirse en una pesadilla para sus ojos si no se toman los recaudos necesarios.

.Revise la caducidad de los cosméticos: los productos de belleza tienen fecha de vencimiento y pueden cultivar gérmenes. Se recomienda cambiar el delineador y máscara de pestañas cada tres meses y también lavar las brochas y cambiarlas cada seis meses.

.Tenga cuidado con las temperaturas extremas: evite el exceso de calor (mayor a 29°C) o frío, eso puede alterar la fórmula y la efectividad de los conservantes que contienen.

.No humedezca los productos: si el maquillaje se ha secado, no se debe utilizar agua y mucho menos saliva para humedecer.

.No los comparta: se pueden contagiar conjuntivitis al intercambiar las sombras, los pinceles, el rímel o el delineador.

.Maquíllese por fuera de la línea de las pestañas: si se aplica maquillaje por dentro de la línea de las pestañas, se expondrá a molestias, enrojecimiento, conjuntivitis tóxica e intolerancia a las lentes de contacto.

.Ante una infección en los ojos, no se maquille: deshágase de todos los productos que estaba usando cuando comenzó la infección.

.Quítese el maquillaje con cuidado: procure que el producto no le entre en el ojo, ya que puede disolver la película lagrimal.

.Evite maquillarse en movimiento: el ojo puede lesionarse por la introducción accidental de algún instrumento de maquillaje.

.Lávese las manos antes de maquillarse: las manos pueden ser medios de transporte de gérmenes.