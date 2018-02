J Balvin estuvo con el ex One Direction, Liam Payne

¿Será que escucharemos un dueto entre Liam Payne y J Balvin?

Todo es posible en los tiempos que corren donde la música y sus géneros no tienen barreras.

Pero esto no es un rumor. El artista colombiano, J Balvin, compartió en redes sociales una foto junto a Liam Payne. El título dice “London Brother”

El ex One Direction no se quedó atrás y también compartió la misma foto escribiendo “Mi hermano colombiano perdido”.

Aunque todavía no ha sido confirmado de manera oficial, la idea de una colaboración entre el creador de Machika y Liam Payne no es tan alocada.