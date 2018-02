La protesta de Camioneros coincide con el aniversario de la tragedia de Once

María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia de Once, rechazó que el gremio de camioneros organice una protesta contra el Gobierno el mismo día en que se cumplirán 6 años del accidente ferroviario que costó la vida a 51 personas y aseguró que se trata de “una falta de respeto” que “no le suma” al gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano.

En declaraciones a radio Mitre, la madre de Lucas Menghini Rey (la última víctima en ser hallada dentro de la formación ferroviaria siniestrada) rechazó el comunicado que firma Palo Moyano, donde ratifica la fecha de la protesta: “Yo creo que no le suma esta falta de respeto”, opinó.

“No podemos entender el motivo del capricho del jefe sindical de Camioneros”, señaló Rey, utilizando las mismas palabras que los familiares de las víctimas de Once habían puesto por escrito en un comunicado en el que rechazaron la fecha elegida.

Rey recordó que “la mayoría de las víctimas (del accidente de Once) y los heridos eran trabajadores” , y lamentó que “no lo tengas presente y aun así cuando te lo recuerden, te importe nada”.

Se refirió así al comunicado del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien cuando comenzaron a aparecer las primeras críticas por el día elegido para la protesta (por coincidir con el accidente de Once) ratificó que la marcha estaba “más firme que nunca”.

“Desde lo personal dice mucho de la persona no tener presente una fecha tan importante, que nos pasó a todos”, siguió Rey.

No obstante pidió “no poner a todos en la misma bolsa”, porque recordó que 600 días después de la tragedia la misma CGT los “acompañó, homenajeó y premió” en un acto.

“La lucha sigue siendo la misma que en ese momento, creo que no son iguales los dirigentes”, sentenció y recordó que en el acto de la CGT por las víctimas de Once “Pablo Moyano no estaba, (Hugo) Yasky tampoco y (Roberto) Baradel tampoco”, en referencia a los primeros dirigentes que anunciaron que movilizarán a la marcha de camioneros en esta oportunidad.

En ese sentido, Rey aseguró que no buscará hacer cambiar de opinión al líder camionero. “Ha tomado una decisión consciente de la fecha y no le importa, yo no gasto pólvora en chimangos”, afirmó.

Por otro lado consideró que “es mentira” que ya no pudieran mover el día elegido para la marcha por temas logísticos cuando todavía faltan tres semanas para su realización. “Manejas un sindicato que puede parar el país y no podés correrla un día antes o después, es mentira”, afirmó.

Finalmente, consultada sobre el apoyo del PJ bonaerense y en especial del municipio de La Matanza a la marcha, se mostró indignada.

“La Matanza es el municipio que más muertos tiene (en la tragedia de Once), a los que nunca le dio ningún tipo de contención, ni ayuda, ni nada”, concluyó.