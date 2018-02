Mariano Rebord: “¿Sirve generar más solo para vender, perjudicando a nuestras ciudades?”

El presidente Municipal de Colón, convocó a una conferencia de prensa a instituciones de la ciudad, Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Colón representadas en esta oportunidad por su presidente, Ariel Batista y Aldo Germanier, el Rotary Club Colón a través de Juan Honecker, participando además Carlos Lonfat. También asistieron los Secretarios de Gobierno, Hacienda, Turismo y Cultura y Obras Públicas; Gustavo Blanc, Laura Palazzo y Mariano Rebord, respectivamente además de la Directora de Turismo, María Rosa Sander.

La reunión tuvo como objetivo congregar a distintos actores de la ciudad, que muestran preocupación por la altura del río Uruguay, la que subió más de dos metros en pocas horas. “Llegamos a estar cerca de los cuatro metros durante el fin de semana y bajó durante la madrugada de ayer, ahora estamos en 2,62. Sobre las nacientes del Uruguay no se registraron lluvias y eso es lo que nos preocupa, el nivel frente a nuestras costas.

Al no haber agua en abundancia río arriba lo que se está evacuando es parte del lago para producir más energía. Intenté comunicarme con el presidente de CTM, Roberto Niez quien no me respondió. Puse en conocimiento al Ministerio del Interior de la Nación, quienes siempre nos atienden, en este caso a través de Sebastián García de Luca (a cargo de la Secretaría del Interior) y también con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, para transmitirles no solo mi inquietud sino también de intendentes de ciudades del río Uruguay aguas abajo, porque estamos próximos a vivir un excelente fin de semana largo y si bien este nivel no nos hace desparecer playas en Colón, sí, nos reduce las mismas. Seguí insistiendo ante CTM y me dieron una respuesta sorpresiva, indicándome que es Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico la que se encarga de la producción. Nunca en mis años en la función pública había obtenido tal respuesta. Acá uno entiende que ante la ola de calor se deba producir más energía para evitar cortes, recordando que el mayor porcentaje de lo que se produce se destina a Buenos Aires, pero en este caso se producirá para Brasil y acá hago mi pregunta.

¿Sirve generar más solo para vender, perjudicando a nuestras ciudades que vivimos del turismo, que tanto el sector público como el privado realizaron cuantiosas inversiones? Nosotros nos vemos afectados con esas decisiones las que se toman sin consultar previamente o nos enteramos ya cuando vemos que el río crece como en este caso y sin información oficial. Desde CTM me comunicaron que la altura máxima en Colón podría llegar solo a 4,50 en los próximos días, que como decía si bien no nos perjudicará totalmente, si nos reducirá la cantidad de metros de playas. Esta es una medida meramente recaudatoria que nos afecta a todas las ciudades aguas abajo de la represa. Por eso convoqué a instituciones para que seamos más voces para sumar y no bajar los brazos” explicó al respecto el jefe comunal, Mariano Rebord.

Previsión

En otra parte de la conferencia, Mariano Rebord indicó: “Durante el 2011-2015 extendimos el sector de Playa Punta Colón, hoy esa medida es un éxito porque podemos tener playas a pesar de la altura del río que se pronostica. De la misma manera tomamos la decisión en la zona del Balneario Santiago Inkier y este año en el sector sur. Si no hubiésemos realizado ese esfuerzo con 4,50 nos complicaría la situación. Nos queda además de reclamar, seguir proyectando en ese sentido la extensión de playas y que Salto Grande colabore con los fondos de la situación que provoca”.