El gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes para el próximo jueves

El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó hoy a los sindicatos docentes a una reunión de la mesa paritaria para el próximo jueves, a las 17, en la sede del Ministerio de Economía, en La Plata, informaron fuentes oficiales.

Si bien el Ejecutivo no adelantó ningún porcentaje, los sindicatos ya advirtieron que no aceptarán un eventual aumento de sueldo del orden del 15%, como trascendió.

La propuesta, según esas versiones, también incluiría una cláusula de revisión en reemplazo de la cláusula gatillo, una herramienta que ya se utilizó en el último año para reajustar los salarios trimestralmente en base a la inflación.

Esa posibilidad alertó a los sindicatos bonaerenses, que consideran que la actualización automática es “fundamental”.

Tras el anuncio de la convocatoria, el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, dijo que espera que el gobierno de María Eugenia Vidal “actúe con razonabilidad”.

“Nuestra expectativa supera el 20%, con cláusula gatillo, y que incorpore las sumas que

están fuera del salario básico”, aseguró el dirigente docente.

“El gobierno bonaerense no nos dijo que no a la clausula gatillo. Hasta ahora no tenemos una negativa, a no ser que ahora tras los dichos del Presidente de la Nación (Mauricio Macri) la provincia de Buenos Aires actué con la misma decisión”, añadió Baradel.

En ese marco, el titular de Suteba dijo que buscarán “discutir una agenda integral que procure una educación publica de calidad, algo que no esta ofreciendo el gobierno”.

“Amerita que nos podamos reunir lo antes posible para poder discutir cómo se mejora la educación en la provincia de Buenos Aires”, concluyó Baradel.