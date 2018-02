La Fórmula 1 saca a las promotoras y en el TC denuncian explotación sexual

El 25 de marzo empieza en Australia el Mundial de Fórmula 1 con un gran cambio: no se verán promotoras en la largada ni en los boxes. “Pese a que emplear promotoras ha sido esencial en la Fórmula 1 durante décadas, sentimos que esta costumbre no cuadra con nuestros valores y no concuerda con las normas de la sociedad moderna. No creemos que esta práctica sea apropiada o relevante para la Fórmula 1 y sus aficionados”, explicó Sean Bratches, el nuevo director ejecutivo de operaciones comerciales.

Bratches -alemán, 57 años- no profundizó en “las normas de la sociedad moderna”, tampoco habló de “cosificación”, ni marcó la distancia sideral que hay entre la imagen de un piloto a 200 kilómetros por hora y la de una mujer parada por horas sosteniendo una sombrilla publicitaria, pero su decisión se da en un contexto mundial de múltiples reclamos de igualdad de género a los que se han sumado incontables denuncias de abusos y acoso sexual.

El desembarco

En Argentina, las porristas en el fútbol tuvieron corta vida. Llegaron a fines de los 90. Se llamaron Académicas, Boquitas, Botelleras, Canallas, Diablitas, Marineritas, pero ya casi ningún club mantiene esta costumbre importada.

En el automovilismo sí persisten las promotoras. El TC (Turismo Carretera) es la categoría más importante del país. Cada carrera puede convocar 30 mil personas, en su mayoría varones.

Clarín habló con Fernando Miori, gerente general de la Asociación Corredores Turismo de Carretera (ACTC). ¿Qué opina de la decisión de sacar a las promotoras de la Fórmula 1?

-La Fórmula 1 es otra cosa…. El campeonato en Argentina empieza en unos días y nada hace pensar que haya cambios. El tema de las promotoras acá está muy instalado y no vemos que nada impida que una empresa haga promociones con chicas. El TC debe tener 80 años, y hay promotoras desde hace casi 40. Yo no sé si está bien o mal, posiblemente algún día va a cambiar, pero no por ahora. Además, muchas chicas se van a quedar sin trabajo.

Testimonio

“El ambiente del automovilismo está complicado… hay cosas que no están muy bien vistas”, dice a Clarín una ex promotora que hoy tiene su agencia. Otra persona del entorno explica: “Las chicas viajan con un ‘paquete’: tanta plata por cada día de carrera, y los extras que se puedan hacer en fiestas o lo que sea que se arme con los pilotos… son los negocios periféricos”. “Los pilotos piden los celulares de las promotoras y te llaman. Te proponen cosas y vos decidís si querés o no. A mí me pasó pero dije que no”, cuenta una promotora frecuente del TC.

Promotoras en el TC

Las promotoras ganan entre 100 y 500 pesos por hora de trabajo: unos 5000 pesos por fin de semana de carreras. Pero no es un trabajo liviano: las horas paradas se vuelven interminables, se sufre el frío, el calor, los ruidos de los motores aturden, y la ropa incomoda, por lo ajustada, por lo provocativa.

La Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) y la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal armaron el informe “Trata de Personas con fines de explotación sexual en espectáculos de automovilismo deportivo”, en el que hablan de cuatro casos ocurridos entre 2014 y 2016: dos en el autódromo de La Pampa, uno en el autódromo de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, y otro en el autódromo de Rafaela, Santa Fe. “El fenómeno conjunto de la trata de personas con fines de explotación sexual y los espectáculos de automovilismo deportivo no parece ser nuevo, pues los hechos detectados se registran desde el 2014”. Tres hechos fueron en el TC y uno en el TC 2000.