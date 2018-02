Don Demetrio y sus cuentos

Como hace más de 10 años Don Demetrio y “Marroncito” visitan la Fiesta Nacional de la Artesanía, contando cuentos y leyendas, dejando enseñanzas tanto para los más chicos como para los grandes. Sus relatos tratan sobre nuestras raíces, costumbres y en el contexto que se ubica, en el sector de Pueblos Originarios, el mensaje es la unión de los pueblos y el no discriminar.

El padre de Demetrio es Fernando Añón, nacido en Montevideo, pero desde hace 40 años vive en Tortuguitas (provincia de Buenos Aires). Antes se dedicaba al metal pero a través de un amor hace más de 30 años se dedica a la construcción de marionetas de hilo. Utiliza para sus obras papel maché, alambre y madera.

“El otro día llegó un joven de Colón, bombero de unos 20 años y me saludó, diciendo que se acordaba de Demetrio que lo vio por primera vez cuando tenía 10 años. Lo mismo me pasó con los Scouts. Llegó un grupo de adolescentes mostrándome una foto cuando eran chicos con Demetrio y retratamos la misma foto ahora. Son las cosas que me llenan que los adolescentes se acuerdan pasando tantos años” se refirió Fernando.

Los shows que brinda son cada una hora y a pesar de las nuevas tecnologías, videos de Youtube y redes sociales la gurisada presta con atención, interactuando con la marioneta. Esto deja entrever que estas figuras, el teatro de muñecos que es milenario en la historia de la humanidad, en los comienzos del siglo XXI sigue vigente, sin perder la magia.