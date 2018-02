Se continúa con el Ciclo de Cine Nacional en San José

Este Jueves 15 a las 20:30 Hs presentamos “Zenitram”

Sinopsis:En un futuro no muy lejano un muchacho de un barrio marginal de Buenos Aires descubre que puede volar y tiene una fuerza superior. Con estos nuevos poderes se embarcará en una defensa del acceso al agua, que está bajo el control de poderosas multinacionales. Aunque no es fácil ser un superhéroe de la noche al día y no siempre actuará con acierto.

Entrada libre y gratuita.