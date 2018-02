Revelan chats de los cadetes que hablan del salvaje entrenamiento en La Rioja

Pasa cada día y hay nuevos detalles que profundizan el escándalo que rodea a la Escuela de Policía de la provincia de La Rioja. En las últimas horas se difundieron imágenes de supuestos chats entre un grupo de aspirantes de la fuerza, los días posteriores al fatídico entrenamiento del 5 de febrero, por el cual murió un estudiante llamado Emanuel Garay.

El joven de 19 años perdió la vida cinco días después de haber sido sometido a una instrucción física tortuosa bajo un calor extremo. Garay falleció a causa de un cuadro de deshidratación agudo y una posterior falla renal.

“Ya es demasiado. Deberíamos juntarnos y salir a contar la verdad (la verdad no ofende a nadie) con respecto a las familias de los chicos que están internados”, fue el primer mensaje revelado. Pertenecía a un estudiante cuyas intenciones eran las de contar el calvario vivido durante esa jornada de lunes infernal, publicó Infobae

“Lo más feo fue verlos a nuestros compañeros ahí muy mal y que los otros no nos dejaran ayudarlos, sobre todo cuando se ponía a decir ‘déjenlo solo, que se muera el marica ese’? me agarró una impotencia mal”, agregó otro.

Mientras la charla se nutría de testimonios de cadetes que buscaban apoyar los reclamos de los familiares de sus pares internados, no tardaron en aparecer algunos aspirantes más experimentados que intentaron imponer un manto de silencio en la historia.

“Llamen o no llamen, se tienen que callar. No se metan. Si los directivos piden que digamos la verdad, ahí recién hablen. Piensen”, fue uno de los mensajes desafiantes.

A los pocos segundos, esa línea de intento de encubrimiento encontró un nuevo representante dentro del grupo: “No sean chiquilines, ya no están en la secundaria? aprendan a respetar y quedarse en el molde”, se afirmó.