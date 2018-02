Relato de un náufrago: “Me pasó por irresponsable”, dijo el kayakista rescatado

Marcos Tabarcachi viajó desde Jujuy hasta la Costa bonaerense para descansar junto a su esposa y su hijo de 2 años. El último domingo, como parte de las vacaciones, decidió cumplir uno de sus sueños: navegar en kayak. Así, ingresó al agua en Punta Rasa, San Clemente del Tuyú, y navegó a pocos metros de la playa. Pero sin experiencia, las olas y los fuertes vientos lo llevaron mar adentro, donde estuvo a la deriva por 48 horas, hasta ser rescatado este martes por personal de Prefectura Naval.

Fue su pareja Carla, quien cerca de las 20 del domingo, dio aviso a Defensa Civil, al no tener noticias de su marido. Inmediatamente comenzó el despliegue de Prefectura, que incluyó un avión, un helicóptero y barcos.

Primera vez en un kayak

Finalmente, a las 14 de este martes, un avión lo detectó a la altura de San Clemente, a unos 15 kilómetros de la costa, y marcó su ubicación para que el guardacostas “Bahía Blanca” pudiera rescatarlo. El color violeta del kayak y el chaleco amarillo de Tabarcachi facilitaron su visibilidad.

“Era la primera vez que usaba un kayak. Era uno de mis sueños. Entré al agua unos 40 metros y cuando intenté volver, ya no pude. Me pasó por inconsciente, por irresponsable. El mar estaba bravo y me metí igual”, comentó Tabarcachi, de 29 años e integrante de la policía de Jujuy.