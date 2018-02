Vivió para contarla tras siete puñaladas en asalto y volvió a trabajar

Tambaleándose y bañado en sangre, Matías Pezuchi (20) logró salir del quiosco que atendía en la calle Buenos Aires 986, en el barrio Nueva Córdoba de la Capital, y recibió la ayuda de un portero vecino que lo acostó y pidió auxilio.

La suerte, dentro de una situación claramente desafortunada, hizo que justo pasara por allí una médica, quien lo asistió hasta que llegó la ambulancia que lo trasladó al Hospital de Urgencias.

Minutos antes, Matías había sido apuñalado por un ladrón que había entrado a robar al maxiquiosco y que no le dio ni tiempo a entender que todo era un asalto.

Tremendo momento

De aquel momento vivido el 28 de agosto del año pasado a la mañana, Matías no recuerda casi nada, ni siquiera el rostro del delincuente que quedó registrado en una cámara de seguridad.

“No me acuerdo bien de ese momento, ni de la cara del asaltante, pero está grabado. Lo que sí recuerdo es que llegué, dejé el cigarrillo y entré a atender. Lo saludé ?al atacante?, le pregunté qué le hacía falta y me dijo que pasara para el baño…”, recuerda hoy el muchacho, en diálogo con La Voz.

“Yo no entendía nada, estaba medio dormido y, cuando le pregunté qué me había dicho, ahí nomás me empezó a dar con la cuchilla. Estaba muy pasado de vueltas, muy drogado”, añade.

Han pasado casi seis meses y Matías ha vuelto a trabajar en un comercio ubicado a pocos metros de donde ocurrió todo.

Aquella mañana de 2017, no llegó a razonar que era víctima de un asalto cuando empezó a ser atacado con una cuchilla para cortar fiambres.

Siete puñaladas

Siete puñaladas fueron contabilizadas en el tórax y en el abdomen. La principal lesión fue en la zona del colon, lo que causó un derrame de contenido intestinal. Además, un puntazo estuvo a punto de costarle la vida. La cuchilla por poco no le dio en el corazón.

El muchacho estuvo internado durante casi un mes en estado de coma farmacológico. Luego, permaneció 10 días más en una sala común de una clínica, en donde fue evolucionando hasta que por fin fue dado de alta.

A principios de este mes, Matías volvió a trabajar en un maxiquiosco. Se trata de un comercio ubicado a 30 metros del local que atendía aquella mañana y que es propiedad de los mismos dueños.

Sin miedo

En sus palabras no hay miedo ni bronca, aunque aclara que perdió algo de la confianza que tenía para cualquiera. Igualmente, recibe a cada uno de los que ingresan al local de calle Buenos Aires al 900 con una sonrisa y amablemente pregunta en qué puede ayudarlos.

Del asalto sólo se distingue en Matías un tubo traqueal que lo hace hablar pausado.

“Estoy de 10. Tengo una prótesis, porque se me hizo un distrés respiratorio ?líquido en los alvéolos pulmonares? y, como estuve mucho tiempo entubado, me salió una estenosis ?estrechamiento que dificulta la respiración?. Entonces, lo necesito para respirar. Pero de las heridas estoy bien, no siento nada”, comenta.

Para continuar mejorando tiene que mantener algunos cuidados, y el primero que recuerda es abandonar el cigarrillo. Se ríe al considerar que, por las recomendaciones médicas, debió abandonar un vicio y así podrá mejorar su salud.

Matías es tan optimista que hasta ve la parte positiva del ataque.

“En noviembre volví al lugar y tuve algún recuerdo de lo que pasó; pero lo pasado pisado”, dice el muchacho, mientras atiende sonriente a los clientes.

Ladrón reconocido

Los delitos en Nueva Córdoba son repetidos, aunque los comerciantes no recuerdan otro episodio con semejante grado de violencia.

Carteristas, arrebatadores y motochoros son frecuentes.

Un mes antes del asalto al negocio que atendía Matías, se registró otro episodio en una panadería cercana. Muchos afirman que es el mismo delincuente. “Es el mismo chico que venía robando. Ya había asaltado a varios quioscos a la vuelta de la manzana. Me acuerdo de que andaba dando vueltas una foto tomada por una cámara de un negocio y era el mismo tipo”, relata Gisela, compañera de trabajo de Matías.

No hubo resistencia

Desde el baño, su compañero vivió el violento asalto.

En un principio, se barajó que la víctima se había resistido al asalto, lo que habría provocado el ataque por parte del delincuente. Sin embargo, Matías Pezuchi remarcó que en ningún momento quiso detener al delincuente y añadió que ni siquiera llegó a comprender que estaba siendo víctima de un asalto.

El compañero que Matías debía reemplazar en ese momento ya había sido asaltado, y permanecía encerrado en el baño del mismo comercio.