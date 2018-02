“El carnaval de Concordia sin Emperatriz no sería lo mismo”

En diálogo con El Heraldo, Yamila quien es Profesora de gimnasia aeróbica, step y localizada nos manifestaba: “Tengo 29 años y empecé a participar en los carnavales en el año 2015 cuando la comparsa tuvo de temática Oro Azul, comencé en el frente de comparsa, luego en el año 2016 salí de solista en una escuadra al igual que en el 2017 y este año me tocó estar en competencia como bastonera.

“Los carnavales siempre me gustaron, yo soy de Buenos Aires y veía cuando televisaban los carnavales de Gualeguaychú y lo que me llevó a participar fue el amor por el baile porque me encanta bailar y cuando llegué a Concordia y supe que acá había carnavales averigüé donde me podía anotar y fuimos junto con mi mama a anotarme en Emperatriz y desde el primer año que salí no quise dejar más porque es algo muy lindo formar parte de la gran familia de emperatriz”, subrayó. “Cuando comencé a participar veía muy lejos el ser figura y lograr salir en algún puesto de competencia, porque veía todo lo que conlleva ser figura, el sacrifico que es, pero no me esperaba poder llegar algún día al lugar donde me tocó este año, yo desde que comencé puse todo de mí y creo que uno se lo va ganando con el esfuerzo que hace día a día y agradezco que me hayan elegido porque ahí es donde uno ve que valoran el esfuerzo de uno e igualmente aclaro que así no me hubiera tocado el lugar de bastonera yo hubiera seguido siendo feliz porque en realidad mi amor por el baile vas más allá del puesto que me toque”, remarcó. “El bastón es todo un tema, implica mucha coordinación entre el bastón y el baile que es lo más difícil porque uno puede manejar el bastón re bien, pero después si lo tenés que adaptar al baile es medio bastante difícil, pero bueno estuve casi todo un año practicando para poder dejar a la comparsa como se debe porque se lo merece y todos sus integrantes”, señaló.

Consultada sobre lo ocurrido en el escrutinio y a los dichos de Eduardo Cristina de desistir de participar el año que viene en los carnavales expresó: “La verdad me dio vergüenza, vergüenza ajena, creo que tendrían que seleccionar gente competente que esté empapada en el tema, porque esto perjudica rotundamente al carnaval, porque por ejemplo a nosotros los integrantes es como que no te da ganas de salir más, porque nos preguntamos para qué tanto esfuerzo todo el año para que pase lo que pasó, fue prácticamente un arreglo y deja un aspecto feo no solo en la ciudad sino para la gente de afuera y sobre todo para el turista. Y con respecto a que Emperatriz no participe más la verdad no me hago la idea de un carnaval sin emperatriz porque es una comparsa grande que trabajan a full todo el año para llegar a punto al primer día de competencia.’’

Fuente El Heraldo